МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Уникальный музей уникального производства

На Конаковском сыродельном заводе закончены ремонтные работы в помещении музея Николая Верещагина.

Идея создания музея сыра на территории ОАО «Молоко» возникла после прогремевшего на всю Россию муниципального фестиваля «Верещагин СырFest». Яркое гастрономическое шоу и вкус местного сыра запомнились многочисленным гостям праздника, а город Конаково, в котором и прошел «СырFest», стал центром гастрономического туризма. Специалисты администрации Конаковского района помогли предприятию в подготовке соответствующей документации. Проект был рассмотрен на заседании конкурсной комиссии министерства туризма Тверской области. Заявка получила высокую оценку и вошла в топ лучших проектов, представленных на конкурс. ОАО «Молоко» получило гранд в размере миллиона рублей на ремонт помещения под музей.

Главная задача проекта - познакомить людей с историей становления сыроделия на Руси, предоставить возможность своими глазами увидеть уникальные технологии производства сыра на действующем производстве, предложить попробовать на вкус продукцию в дегустационном зале, и как результат - создать еще одну точку туристического притяжения в Конаковском районе.

- Начинаются работы над формированием экспозиции. Готовы дегустационный зал, столовая (она будет выполнена в духе советского времени), отремонтирована входная группа, пролеты и самое главное - есть большой зал, выложенный брусом, в стиле деревянной избы. Той самой, которая изображена на нашем логотипе, - рассказывает генеральный директор завода Людмила Володина.

Логотип Конаковского сыродельного завода украшает живописная картина деревенского быта, на которой Николай Верещагин вместе с Дмитрием Менделеевым пьют чай и наслаждаются красотами Тверской области. По легенде, знаменитый химик вместо того, чтобы лично представить общественности открытую им Периодическую таблицу химических элементов, перепоручил прочесть доклад своему секретарю, а сам в это время доил коров и учился делать сыр на ферме Николая Верещагина в Конаковском районе.

Поддержка Менделеева позволила Николаю Верещагину развернуться на широкую ногу, и молочная отрасль в России вступила в пору своего небывалого рассвета.

Сырзавод в городе Конаково основан в 1936 году, его уникальные подвалы, где зреют сыры, построены учениками Верещагина. Здесь сохранились бесценные технологии, поэтому неспроста продукция, в составе которой только натуральное молоко и закваска, никакой химии, выпускается под брендом «ВЕРЕЩАГИН». Людмила Володина, генеральный директор завода, проработала на предприятии 49 лет, прошла путь от лаборанта до руководителя высшего звена.

- Во время одного из рабочих визитов в Конаковский район губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя посетил наш завод и сказал, что надо возродить сыродельню. Я восприняла его слова буквально, как призыв к действию. Подумала, что если я этого не сделаю, другого, настолько же влюбленного в сыроделие человека, не найдут. Прожита вся жизнь на этом заводе. Вся душа и сердце вложены в производство, - отмечает Людмила Сергеевна.

На данный момент завод выпускает одиннадцать видов сыра: полутвердые, твердые и рассольные. Один из рассольных – сыр «Шанклиш» - производится по древней сирийской технологии. Специи, которые добавляют в сыр вместе с чесноком, придают ему яркий оттенок молодого грецкого ореха. На международной выставке «ПРОДЭКСПО-2020» в номинации «Лучший продукт» сыр «Едимоновский козий» был удостоен золотой медали, а сыр «Шанклиш» - бронзовой.

- Эта победа меня вдохновила. Я заказала более профессиональное оборудование, прессы для сыра. Не успела закончить установку техники, как возникла идея с музеем. Озвучил ее Александр Слепышев, на тот момент он занимал должность заместителя главы администрации района по развитию территории, а сегодня он депутат Законодательного собрания Тверской области. Думала, не справлюсь. Сроки были сжатые. Ремонт требовалось осуществить за 8 месяцев, но, как говорят, глаза боятся - руки делают. Все успела. Делала на совесть, иначе не могу, - поясняет Л. Володина.

Какими именно экспонатами наполнится новый музей, наши читатели узнают позже, пусть это останется маленькой тайной. Но уже сейчас мы можем рассказать, что планируется к открытию не просто музей в привычном для нас понимании. В музее Верещагина посетителей ждет увлекательное путешествие в историю, захватывающие мастер-классы, интереснейшие тематические площадки, современные интерактивные развлечения. В том, что будет очень интересно, сомневаться не приходится. Уже сейчас от экскурсий, которые проводит ОАО «Молоко» на своем производстве, у всех без исключения посетителей остаются только незабываемые впечатления.

- Сколько люди мне говорят «спасибо», сколько раз благодарят. Радостные лица моих многочисленных гостей трогают меня до глубины души. В этом я вижу смысл своей жизни - видеть счастливых людей, выходящих с моего производства, - говорит Людмила Сергеевна.

Остается добавить, что каждый желающий может внести свой личный вклад в процесс организации экспозиций музея сыра, для этого надо оставить свои предложения или идеи на сайте vereschagin.cheese@yandex.ru. Все ваши пожелания обязательно учтут.

В Конаковском районе стартовала Спартакиада трудовых коллективов

Открылись соревнования стрельбой из пневматической винтовки.

14 декабря в Конаковском районе в рамках Спартакиады трудовых коллективов состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

Такие соревнования позволяют жителям нашего района проверить свои стрелковые навыки и выявить самого меткого. В этом году в меткости стрельбы соревновались около 30 человек. Две команды выставила администрация Конаковского района, также в командном первенстве участвовали команды клуба «Импульс» и команда клуба любителей бега. Каждый участник стремился заработать максимальное количество очков.

Стрельба из пневматической винтовки выполнялась с расстояния 10 метров. Сначала каждому участнику давалось 3 пробных выстрела, дальше была проведена квалификация из 10 выстрелов по 5 выстрелов в каждую мишень.

В финал вышли по 4 человека от мужской и женской сборных, затем определилась призовая тройка.

1 место - Екатерина Хорина, Никита Антонов.

2 место - Наталья Муравьева, Сергей Петров.

3 место - Маргарита Петрова, Евгений Муравьев.

Вся наградная атрибутика предоставлена администрацией Конаковского района.

Внимание, дети

В декабре межведомственная рабочая группа в составе представителей полиции, прокуратуры, сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних, администрации Конаковского района и города Конаково провели рейды по выявлению фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах, на улицах, в кафе города Конаково без сопровождения родителей или иных законных представителей и с целью предупреждения правонарушений.

Рейды в Конаковском районе проводятся регулярно в соответствии с законом Тверской области №46-ЗО от 14 июля 2003 года «Об административных правонарушениях», статья 55 часть 2 ЗТО «Безнадзорное появление несовершеннолетних в общественных местах».

Татьяна Муравьева, начальник ОДН ОМВД России по Конаковскому району:

- Рейды проводятся для того, чтобы защитить интересы детей, напомнить родителям об их обязанностях и не допустить возможных печальных последствий безответственности взрослых. Несовершеннолетние, находясь в ночное время в общественных местах без контроля и сопровождения взрослых, подвергают свою жизнь и здоровье риску. Подтверждение тому результаты предыдущих рейдов, в ходе которых в общественных местах выявлены подростки, в том числе и девочки, в состоянии алкогольного опьянения.

Профилактические мероприятия субъектов профилактики будут продолжены в дни зимних школьных каникул. Данные меры позволят не допустить совершения правонарушений как в отношении детей, так и самими несовершеннолетними.

Убедительная просьба к родителям и иным законным представителям соблюдать законы, ограничивающие нахождение детей в ночное время без сопровождения взрослых. О случаях нарушения закона сообщать по телефонам 102 (полиция, дежурная часть), 112 (экстренная оперативная служба).

Напомним, ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители). Безответственных взрослых ждет разбирательство на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Конаковского района и штраф.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района