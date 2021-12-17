ИМЯ НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Продолжаем наш рассказ о жителях конаковской земли, чьи портреты в 2021 году помещены на стенд «Лучшие люди Конаковского района» на площади перед зданием районной администрации. Сегодня мы расскажем о двух заслуженных работниках: главном инженере МУП «РТС» О.В.Башеневе и главном специалисте Вахонинской сельской администрации А.О.Дроздовой.

Олег Вячеславович БАШЕНЕВ

работает в МУП «Районные тепловые сети» с 2017 года в должности главного инженера. У него два высших образования: в 1999 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Электрические и электронные аппараты», в 2004 году - Тверской государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Свои должностные обязанности Олег Вячеславович исполняет старательно и инициативно. За период трудовой деятельности на предприятии зарекомендовал себя квалифицированным специалистом, высоким профессионалом, обладающим большими организаторскими способностями. Имеющиеся знания умело применяет на практике, исполнительный, ответственный сотрудник, готов к работе в любых условиях, в т.ч. в нерабочее время.

Обладает деловыми качествами: добросовестным отношением к работе, стремлением к профессиональному росту. Претензий и замечаний по работе не имеет. В общении с коллегами по работе внимателен, хорошо ладит с коллективом. В целях поощрения за высокие достижения в работе и внесения значительного вклада в развитие предприятия награждался Почетной грамотой. Его общий стаж работы составляет 27 лет, из них стаж работы в МУП «РТС» - 4 года.

Анастасия Олеговна ДРОЗДОВА

окончила Московский государственный университет технологий и управления им. Разумовского по специальности «Юриспруденция» в 2011 году. В 2015 году прошла повышение квалификации и профессиональную переподготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2010 года она работает главным специалистом по работе с населением МУ «Администрация Вахонинского сельского поселения». С 2013 года на нее возложены обязанности по ведению первичного воинского учета в Вахонинском сельском поселении.

В 2018 году Анастасия Дроздова приняла участие в конкурсе «Национальная молодежная общественная награда «Будущее России». По итогам участия она получила диплом лауреата с присуждением почетного общественного звания «Молодой государственный (муниципальный) служащий России». Имеет классный чин «Старший референт муниципальной службы Тверской области 1 класса».

За время работы Анастасия Олеговна зарекомендовала себя как добросовестный, инициативный сотрудник администрации. К работе относится с полной ответственностью и отдачей. В период работы в должности главного специалиста по работе с населением она показала отличное знание основ организации прохождения муниципальной службы, служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил деловой этики и требований к служебному поведению. В коллективе пользуется уважением, руководство ценит ее как специалиста и как человека.

Работа в муниципальных органах – это, прежде всего, работа с людьми. И у нее это получается.