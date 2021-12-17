18 декабря исполнится 95 лет участнику Великой Отечественной войны Николаю Федоровичу Баранову.

Родился он в крестьянской многодетной семье в деревне Заборье Корчевского уезда. После окончания 7 классов работал в деревне, а осенью 1943 года был призван в армию и направлен под г. Кострому в военный лагерь, вторую учебную бригаду Московского округа, полк № 21 артиллерийского дивизиона. После окончания обучения в мае 1944 года был направлен на фронт в действующие войска в Белоруссию в 77-ю Азербайджанскую стрелковую дивизию, принимал участие в освобождении г. Полоцка. Николай Федорович был артиллеристом-заряжающим, а после гибели связиста назначен вместо него. Его часть освобождала города Добеле, Елгава, Тукумс, Салдус, что в Латвии. Шли ожесточенные бои за г. Ригу, Николай Федорович принимал участие в специальной операции, в которой погибло очень много солдат, из 300 человек их осталось около 40 человек. Войну закончил в 1945 году, был отправлен в Восточную Пруссию в первую танковую армию резерва главного командования, 44-й стрелковый полк, в разведроту. Николай Федорович имеет медаль «За боевые заслуги», медаль Жукова, другие. Демобилизовался в 1950 году, в том же году женился. Работать устроился на фаянсовый завод, с 1953-го по 1986 год работал в цехе обжига старшим обжигальщиком, 33 года в одном цехе. Награжден орденом «Знак Почета», грамотой ВЦСПС, 8 лет был народным заседателем, 10 лет избирался председателем родительского комитета, членом профкома завода. Супруга Ефросинья Илларионовна также всю свою трудовую жизнь до выхода на пенсию работала в цехе обжига. Они воспитали сына и дочь, которые закончили энергетический институт, стали хорошими специалистами. Супруги уже нет, у Николая Федоровича 6 внуков, 13 правнуков и уже есть праправнук.

В 2020 году Николай Федорович удостоен звания «Человек года» в номинации «Судьбе наперекор».

Президиум районного совета ветеранов поздравляет вас, Николай Федорович, с юбилеем. Спасибо вам за подвиг, за житейскую мудрость, душевное тепло, которым вы делитесь с окружающими. Здоровья вам, благополучия и всего самого доброго вам и всей вашей большой семье.

Т. БОКОВА,

заместитель председателя районного совета ветеранов.