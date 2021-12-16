В дар московскому Музею Победы передадут уникальные раритеты участника Ржевской битвы

17 декабря в Музее Победы состоится открытый форум Международного проекта «Территория Победы», где обсудят предложения по его развитию, скоординируют план ключевых мероприятий, которые будут реализованы в 2022 году. Также во время мероприятия представители Беларуси передадут в дар музею уникальные раритеты участника Ржевской битвы, лейтенанта Василия Соболева.

«Ржевская битва имела стратегическое значение для истории всей Великой Отечественной войны. Офицеры и солдаты Красной Армии, партизаны и подпольщики, мирные жители внесли неоценимый вклад в победу над врагом», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Из музейной коллекции Национального мемориального комплекса «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших» Музею Победы будут переданы подлинный карандашный портрет Василия Соболева, сделанный в боевых условиях в 1942 году, и копия письма из освобожденного Берлина от 9 июля 1945 года.

На форуме состоится торжественное награждение победителей Международного конкурса видеороликов «Раритеты Великой Победы».

Следить за форумом можно будет в сети интернет с 14.00 на платформе ZOOM, а также официальном YouTube-канале проекта «Территория Победы».

Международный проект «Территория Победы» – это единое культурное и информационное пространство по военной истории ХХ века. Инициатором проекта выступил Музей Победы в 2017 году. Проект объединил 80 регионов России и 8 стран зарубежья (Беларусь, Армению, Донецкую Народную Республику, Казахстан, Абхазию, Узбекистан и Киргизскую Республику): более 250 музеев различной ведомственной принадлежности, патриотических некоммерческих организаций и образовательных центров, связанных с темой Великой Отечественной войны. Целью Международного проекта «Территория Победы» является реализация международных, всероссийских и региональных мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и развитие межмузейного сотрудничества.

Пресс-служба Правительства Тверской области