В деревне Вёски Лихославльского района после капитального ремонта открылся Дом культуры. Работы были выполнены в рамках национального проекта «Культура». В апреле этого года учреждение посещал Губернатор Игорь Руденя в рамках рабочей поездки в муниципалитет.

В ДК заменили крышу, входную группу, провели внутренние отделочные работы и отремонтировали фасад. В кабинеты и учебные залы закуплена мебель, заменены окна и двери. В зрительном зале обновлены кресла, сцена, звуковое и световое оборудование, установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. На входе в учреждение культуры появился пандус для удобства маломобильных граждан.

На базе Дома культуры работают 12 клубов, в том числе проводятся занятия по сохранению и возрождению народных промыслов и ремесел. Здесь развиваются творческие коллективы – женский хор, духовой оркестр, вокально-инструментальный ансамбль, танцевальные группы.

Ежегодно в ДК проводится более 140 мероприятий, в которых принимают участие более 3 тысяч человек – детские новогодние представления, патриотические акции «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Вальс Победы», концерты и прочее.

В честь открытия на обновленной сцене состоялся праздничный концерт артистов районного Центра культуры и досуга и Калашниковского Дворца культуры.



Пресс-служба Правительства Тверской области