В Тверской области открылся Центр поддержки одаренных детей и молодежи «Орион»

В Вышнем Волочке Тверской области начал работу региональный Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». Он создан в рамках национального проекта «Образование». Центр станет площадкой интеллектуальных, творческих и спортивных событий, образовательных и научно-просветительских мероприятий для выявления и развития талантов подрастающего поколения Верхневолжья.

В Послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин призвал регионы сформировать центры подобные образовательному центру для одаренных детей «Сириус» в Сочи. Центр «Орион» и станет такой площадкой в Тверской области. В регионе поддержка творческого и профессионального потенциала молодежи, содействие в реализации инициатив молодого поколения – одна из задач молодежной политики региона, обозначенных Губернатором Игорем Руденей.

На базе Центра действуют направления «Наука», «Спорт» и «Искусство» для одаренных школьников с 6 по 11 классы, студентов первых курсов профессиональных образовательных учреждений среднего звена. К работе привлекают выдающихся деятелей искусства, науки и спорта Тверской области и Российской Федерации.

Сектор «Наука» направлен на углубленное изучение современных достижений биотехнологии, генной, клеточной инженерии и других сфер. Практика организована в научных лабораториях Центра.

Приоритеты направления «Искусство» определены с учетом сложившихся традиций Тверской области, в сфере спорта - высших достижений спортсменов, участия команд во всероссийских и международных соревнованиях.

Кабинеты Центра оснащены оборудованием, которое позволит изучать основы 3D-моделирования. В современных лабораториях дети смогут постигать азы агробиотехнологии и энергетики. Также в «Орионе» установлено новое музыкальное и спортивное оборудование, а в художественном классе уже занимаются будущие живописцы. Именно таланты в изобразительном искусстве вошли в число первых «резидентов» «Ориона». Это юные художники из городов Тверь, Ржев, Конаково, Калязин, Торжок, Вышневолоцкого городского округа. Занятия с дарованиям провели мастера из Москвы.

При создании регионального центра учтен опыт образовательного фонда «Талант и успех», учрежденного в 2014 году выдающимися российскими государственными и общественными деятелями, учеными, спортсменами, артистами и музыкантами. Председателем правления Фонда является народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Деятельность Фонда направлена на раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.



Пресс-служба Правительства Тверской области