В Верхневолжье в 2021 году в Областной клинической больнице расширили спектр высокотехнологичных операций

В 2021 году в Верхневолжье в Областной клинической больнице расширен спектр высокотехнологичных операций. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и закупке нового медицинского оборудования, высокой квалификации врачей учреждения.

Развитие здравоохранения не только в столице Верхневолжья, но и в муниципалитетах региона, стало одной из тем пресс-конференции Губернатора Игоря Руденя по итогам 2021 года, которая состоялась 15 декабря.

Отвечая на вопросы журналистов, глава региона обозначил главные задачи, стоящие сегодня перед отраслью – усиление медицинскими кадрами муниципалитеты, улучшение работы службы скорой медицинской помощи в районах, развитие телемедицины, что позволит медикам на местах проводить дистанционные консультации с высококвалифицированными специалистами ОКБ по лечению пациентов.

В этом году в ОКБ сделан еще один шаг к достижению уровня федеральных медицинских учреждений - в кардиохирургическом отделении ОКБ начали выполнять операции по удалению доброкачественных опухолей сердца с протезированием биологических клапанов сердца. То есть впервые использован биологический протез (ксенографт).

«Операции с использованием биологического протеза имеют ряд преимуществ. Такие протезы формируют структуру кровотока, близкую к физиологической, обладают низкой тромбогенностью, в большинстве случаев позволяют избежать приёма антикоагулянтной терапии», - рассказал заведующий кардиохирургическим отделением ОКБ Алексей Анохин.

На сегодняшний день в ОКБ проведено пять операций по протезированию клапанов сердца биологическим протезом, проведена операция по удалению миксов левого предсердия в сочетании с аортокоронарным шунтированием. Всего в 2021 году в кардиохирургическом отделении выполнено около 18 операций по протезированию клапанов сердца, 180 - аортокоронарного шунтирования.

Также в этом году в нейрохирургическом отделении ОКБ впервые начали выполняться операции по экстра-интракраниального микрососудистого анастомоза.

Данные операции позволяют создать обходной путь кровоснабжения головного мозга при закупорке или критическом сужении собственного сосуда. Уникальность операции заключается в том, что анастамоз накладывается на сосуды очень мелкого диаметра – нейрохирурги в данном случае выполняют «ювелирную работу».

Операция позволяет предотвратить возникновение инсультов, а также повторные ишемические инсульты у пациентов с гемодинамическизначимыми стенозами или окклюзией внутренней сонной артерии; улучшить реабилитационный прогноз у пациентов, перенесших ишемический инсульт; восстановить кровоснабжение поврежденной области после ишемического инсульта.

Пресс-служба Правительства Тверской области