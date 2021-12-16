В День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков Игорь Руденя провёл встречу c ветеранами и участниками Великой Отечественной войны

16 декабря в Тверском императорском путевом дворце Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с ветеранами Великой Отечественной войны – Иваном Петровичем Афанасьевым, Евгением Александровичем Ботиковым, Иваном Евгеньевичем Кладкевичем, Николаем Тимофеевичем Никодимовым, Иваном Михайловичем Овинниковым, Ашотом Смбатовичем Оганесовым и Спартаком Андреевичем Сычевым.

В разговоре принял участие сенатор Российской Федерации Людмила Скаковская, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, Почетный гражданин Тверской области Владимир Антонович Суслов, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, руководство города.

Фронтовики поделились с главой региона воспоминаниями о днях войны, сражениях и жизни в тылу.

«За те два месяца, что Калинин был в оккупации, его жители продемонстрировали самые лучшие качества. Эти тяжелые дни сплотили и население, и солдат, всех людей, которые здесь остались, и вместе они смогли оказать достойное сопротивление врагу», – отметил Губернатор Игорь Руденя, когда обсуждалась тема освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков.

Ветераны рассказали о патриотическом воспитании молодежи, в том числе мероприятиях, в которых они лично принимают участие, а также поблагодарили Игоря Руденю за внимание к своему поколению.

«Мы вам очень благодарны. Вы очень многое сделали для нас, сегодня мы можем спокойно жить и приносить пользу нашей стране только благодаря вам», – сказал Игорь Руденя.

16 декабря в Твери проходят торжества, посвященные 80-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия состоялись у Обелиска Победы, где почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, Губернатор Игорь Рудня.

В областной столице празднования продолжатся концертными программами, кинопоказами, уроками мужества, выставками рисунков, виртуальными книжными выставками.

Пресс-служба Правительства Тверской области