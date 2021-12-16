В областной столице в честь освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков включат праздничную подсветку на телебашне

16 декабря в Твери проходят торжества, посвященные 80-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. В рамках празднования в 17.00 на телебашне филиала «Тверской ОРТПЦ» будет включена праздничная подсветка – вечный огонь в память об освобождении города от оккупации.

В 11.00 у Обелиска Победы в Твери состоялся торжественный митинг, церемония возложения цветов к подножию монумента и Вечному огню. Участие в памятном мероприятии приняли Губернатор Игорь Руденя, фронтовики Великой Отечественной войны.

«Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто сражался за наш город и освободил его от захватчиков. Дорогие наши ветераны, спасибо вам за преданное служение Родине, за безграничную веру в Отечество. Величие вашего подвига, то, что вы сделали для нашей страны, ничем не измерить. Мы сохраним и передадим следующим поколениям правду о Великой Отечественной войне и главный принцип вашей жизни: защищать всё, что дорого и свято нашему народу, трудиться и созидать во благо нашей страны», – сказал Игорь Руденя.

В День освобождения Калинина проходят традиционные церемонии возложения цветов и венков к братским могилам и воинским захоронениям во всех районах города.

На площади перед ДК «Синтетик» организована интерактивная инсталляция «На улицах сегодня не стреляют», праздничные концерты будут даны в Детской школе искусств №1 им. М.П. Мусорского и в Доме культуры поселка Элеватор.

В этот день школьники Твери принимают участие в исторической викторине «Что я знаю об освобождении города Калинина», литературном конкурсе «Фронтовые письма».

На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении. Немецкое командование отводило особое значение городу как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР.

Враг вплотную подступил к Калинину 13 октября 1941 года. Город обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны. 14 октября противнику удалось захватить город.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.С.Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов и стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области