Губернатор Игорь Руденя вместе с фронтовиками и жителями областного центра принял участие в мероприятиях в честь 80-летия освобождения Калинина

16 декабря у Обелиска Победы в Твери прошли торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Почетными гостями стали фронтовики: Иван Петрович Афанасьев, Евгений Александрович Ботиков, Иван Евгеньевич Кладкевич, Иван Михайлович Овинников, Ашот Смбатович Оганесов, Спартак Андреевич Сычёв. Вместе с ветеранами память освободителей Калинина почтил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В торжествах приняли участие председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, руководство города, почетные граждане Твери и области, школьники и юнармейцы, курсанты ВА ВКО им. Г.К. Жукова и Тверского суворовского военного училища.

«Этот праздник бесконечно дорог и важен для каждого из нас,– обратился к присутствующим Игорь Руденя. – Это наша гордость и память об одной из самых героических страниц в истории Верхневолжья и всей нашей страны. Калининский фронт внёс огромный вклад в контрнаступление наших войск под Москвой, в коренной поворот в истории всей Великой Отечественной войны. Защитники Калинина заслонили собой путь врагу, рвущемуся к столице. Константин Симонов так написал об их подвиге: «Их оставались только десятки, зато каждый из них стоил десяти»».

В боях на территории Верхневолжья участвовал Иван Евгеньевич Кладкевич, воевавший на Ржевско-Вяземском направлении.

«Я сам участник Великой Отечественной, освобождал нашу тверскую землю. Многое видел – разрушенную Тверь, разрушенные города нашей области. Обращаясь к молодежи, хочу сказать – любите свою малую родину и свою страну, знайте свою историю и историю предков. Еще раз хочу поблагодарить Президента страны, Губернатора области и всех, кто строил Ржевский мемориал, за создание этого исторического памятника на нашей земле», – сказал Иван Евгеньевич.

«Сегодня день в храмах Тверской области начался с благодарственной молитвы за мирное небо, под которым мы живем. И с молитвой об упокоении тех людей, которые подарили нам это мирное небо. Историческая память должна сохраняться в наших сердцах, на страницах учебников. Это то, что никогда не должно уйти из нашей жизни», – подчеркнул митрополит Амвросий.

Участники почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к подножию Обелиска и Вечному огню.В храме в честь благоверного князя Михаила Тверского прошла лития.

Фашисты подступили к Калинину 13 октября 1941 года, оккупация города длилась 64 дня.5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление.

В боях за город невиданное сопротивление оказали врагу воины-артиллеристы. Батарея 256 стрелковой дивизии, имея всего четыре противотанковых орудия, на протяжении трех суток сдерживала фашистскую танковую дивизию. В результате враг так и не смог прорваться через Тверцу. Олицетворением отваги и мужества навсегда останется экипаж Степана Горобца. Его танк в одиночку прошел через оккупированный город и нанес врагу ощутимые потери.

Калинин стал первым областным центром, освобожденным частями Красной Армии. В ходе Калининской оборонительной операции были сорваны планы немецкого командования по глубокому охвату Москвы с севера.

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, в 2010 году Указом Президента Российской Федерации Твери присвоено почетное звание «Город воинской славы».

Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло свыше 600 тысяч жителей Калинина и области. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 270 тысяч представителейВерхневолжья.16 уроженцев Калинина стали Героями Советского Союза.

16 декабря 1970 года в городе открыт Обелиск Победы. На его плитах высечены строки калининского поэта Александра Гевелинга с призывом помнить обо всех, кто на волжских берегах заслонил собою Москву.

Сегодня, 16 декабря, проходят памятные мероприятия у стелы «Тверь – город воинской славы», на воинских захоронениях и мемориалах в районах города. Все события организованы при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм с ограниченным количеством участников.



Пресс-служба Правительства Тверской области