Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 декабря 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 339 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 83 618 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 463 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 588 688 человек, за последние сутки – 1583 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 367 134, в том числе за последние сутки их проведено 4809.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 94 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2233 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 33 126
Конаковский район 7260
Ржев 5261
Калининский район 4289
Вышневолоцкий городской округ 3700
Торжок 3168
Кимры 2711
Кашинский городской округ 2136
Бологовский район 2129
Бежецкий район 2116
Осташковский городской округ 1966
Старицкий район 1961
Калязинский район 1826
Лихославльский район 1800
Нелидовский городской округ 1627
Максатихинский район 1363
Торопецкий район 1314
Западнодвинский муниципальный округ 1291
Оленинский муниципальный округ 1108
Кувшиновский район 1084
Рамешковский район 1084
Торжокский район 1058
Весьегонский муниципальный округ 1018
Зубцовский район 914
Андреапольский муниципальный округ 849
Селижаровский муниципальный округ 829
Ржевский район 809
Спировский район 764
Кесовогорский район 605
Пеновский муниципальный округ 572
Сонковский район 553
ЗАТО Озёрный 551
Краснохолмский муниципальный округ 546
Кимрский район 527
Бельский район 500
Сандовский муниципальный округ 483
Фировский район 459
Жарковский район 266
Молоковский район 254
Лесной муниципальный округ 243
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области