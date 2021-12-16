Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 16 декабря 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 339 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 83 618 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 463 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 588 688 человек, за последние сутки – 1583 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 367 134, в том числе за последние сутки их проведено 4809.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 94 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2233 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 33 126

Конаковский район 7260

Ржев 5261

Калининский район 4289

Вышневолоцкий городской округ 3700

Торжок 3168

Кимры 2711

Кашинский городской округ 2136

Бологовский район 2129

Бежецкий район 2116

Осташковский городской округ 1966

Старицкий район 1961

Калязинский район 1826

Лихославльский район 1800

Нелидовский городской округ 1627

Максатихинский район 1363

Торопецкий район 1314

Западнодвинский муниципальный округ 1291

Оленинский муниципальный округ 1108

Кувшиновский район 1084

Рамешковский район 1084

Торжокский район 1058

Весьегонский муниципальный округ 1018

Зубцовский район 914

Андреапольский муниципальный округ 849

Селижаровский муниципальный округ 829

Ржевский район 809

Спировский район 764

Кесовогорский район 605

Пеновский муниципальный округ 572

Сонковский район 553

ЗАТО Озёрный 551

Краснохолмский муниципальный округ 546

Кимрский район 527

Бельский район 500

Сандовский муниципальный округ 483

Фировский район 459

Жарковский район 266

Молоковский район 254

Лесной муниципальный округ 243

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области