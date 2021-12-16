Губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов и жителей региона с Днём освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков

16 декабря 2021 года отмечается 80-я годовщина освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. С праздником ветеранов Великой Отечественной войны, жителей города Твери и Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя подчеркнул: освобождение первого областного центра в ходе Великой Отечественной войны сыграло важную роль в защите столицы нашей Родины города Москвы, развенчало миф о непобедимости врага, стало важным шагом на пути к Победе.

«Память о мужестве, стойкости и героизме защитников Калинина живет в наших сердцах, увековечена в присвоенном Твери почетном звании «Город воинской славы». Мы никогда не забудем тех, кто отдал свою жизнь во имя освобождения нашего города. Сердечно благодарим наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны за подвиг во имя Родины и будущих поколений, за мирное небо над нашей великой страной», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

16 декабря в Тверской области пройдет более 200 мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков: это концертные программы, кинопоказы, уроки мужества, выставки рисунков, виртуальные книжные выставки и многое другое.

Во время Великой Отечественной войны немецкое командование отводило особое значение Калинину как крупному промышленному и транспортному узлу, который планировалось использовать для дальнейшего наступления на Москву, Ленинград и северо-восток европейской части СССР. Фашисты вплотную подступили к Калинину 13 октября 1941 года.

Город обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны. 14 октября противнику удалось захватить город. На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои, сам город находился на военном положении.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник И.С.Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в героическое наступление. 16 декабря Калинин был полностью очищен от фашистских оккупантов и стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области