16 декабря – День освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители города Твери и Тверской области!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 80-й годовщиной освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков!

Этот день навсегда вписан в историю Верхневолжья и всей нашей страны. Освобождение первого областного центра в ходе Великой Отечественной войны сыграло важную роль в защите столицы нашей Родины города Москвы, развенчало миф о непобедимости врага, стало важным шагом на пути к Победе.

Память о мужестве, стойкости и героизме защитников Калинина живет в наших сердцах, увековечена в присвоенном Твери почетном звании «Город воинской славы».

Мы никогда не забудем тех, кто отдал свою жизнь во имя освобождения нашего города. Сердечно благодарим наших дорогих ветеранов Великой Отечественной войны за подвиг во имя Родины и будущих поколений, за мирное небо над нашей великой страной.

Желаю всем жителям Тверской области мира, счастья и новых успехов на благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя