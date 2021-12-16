В День 80-летия освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков состоится гала-концерт конкурса патриотической песни «Отечество»

16 декабря в 14.00 на Большой сцене ДК «Пролетарка» пройдет гала-концерт XIV Областного детско-юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество», посвященного 80-летию со Дня освобождения Калининской области от немецко-фашистских захватчиков. Участниками музыкального вечера станут номера-победители пяти отборочных туров, которые прошли в Калязине, Ржеве, Торжке, Бежецке и Твери.

Патриотическое воспитание молодежи – одно из направлений действующей в регионе Стратегии духовно-нравственного воспитания детей.

«Очень важно, что сегодня потомки поколения победителей хранят память о Великой Отечественной войне и ее героях, ведут поисковую работу, стоят в строю «Бессмертного полка», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На всех этапах конкурса в нем приняли участие 337 школьников региона в возрасте 6-17 лет в номинациях «солисты», «авторы-исполнители», «дуэты» и «вокальные ансамбли».

Определяло победителей профессиональное жюри: выпускница Московского института культуры и Петрозаводской государственной консерватории, руководитель Народной хоровой академической капеллы и Народного финского семейного вокального ансамбля «SATEENKAARI» Марина Васильевна Кирпу; выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, руководитель Народного вокального ансамбля «Жар – Птица» Ольга Викторовна Хохлова.

На гала-концерте выступят 20 лауреатов и дипломантов конкурса, пять обладателей Приза зрительских симпатий и трех специальных призов от партнеров фестиваля.

В фойе ДК «Пролетарка» будут представлены две передвижные выставки музея Калининского фронта – «Партизанскими тропами» и «Подвиг и трагедия» об окружении 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта в июле 1942 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области