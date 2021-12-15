В Правительстве Тверской области обсудили электрификацию железнодорожной ветки до станции «Ржевский мемориал»

Электрификация железнодорожной ветки от станции Шаховская на границеТверской и Московской областей до станции «Ржевский мемориал» и далее до Муравьевообсуждалась 15 декабря в областном Правительстве на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени при участии представителей ОАО «РЖД». Стороны обсудили сроки реализации проекта, строительство необходимой инфраструктуры.

При поддержке Президента Владимира Путина и Правительства Российской Федерации, компанией «Российские железные дороги» в 2021 году вТверской области в кратчайшие сроки, за три месяца, была построена и введена в эксплуатацию новая станция «Ржевский мемориал» – уникальный объект с использованием самых современных технологий.

С 6 мая от Москвы к Ржевскому мемориалу запущены поезда повышенной комфортности «Ласточка», делающие остановки в Ржеве и других населенных пунктах Тверской области. Сейчас поезда работают на сменной тяге.

Электрификация позволит значительно сократить время в пути на новом маршруте, сделать более комфортным путешествиедля жителей и гостей региона, желающих посетить Ржевский мемориал Советскому солдату. Также проект будет способствовать комплексному развитию Ржевско-Зубцовской агломерации.

Общая протяженность маршрута от Москвы до новой станции составляет свыше 240 км, из которых около 80 км проходят по территории Тверской области, более 150 км – по Московской.

Ежедневно по маршруту курсируют две пары поездов «Ласточка». Вагоны оснащены системой климат-контроля, организовано аудио- и видеоинформирование пассажиров. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места, подъемники и санитарные комнаты.

Пресс-служба Правительства Тверской области