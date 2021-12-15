Студенты пяти колледжей Твери приняли участие в молодёжном проекте «Поколение NEXT – перезагрузка»

15 декабря в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» при поддержке Министерства культуры Тверской области прошло мероприятие «Поколение NEXT – перезагрузка», посвященное противодействию экстремизму и терроризму. В молодёжном проекте приняли участие 5 команд, представляющих медицинский, промышленно – экономический, педагогический колледжи, а также колледжи культуры им. Н.А. Львова и им. А.Н. Коняева.

Проект «Поколение NEXT – перезагрузка» направлен, прежде всего, на противодействие современным киберугрозам в социальных сетях. Одной из них является вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность. По данным правоохранительных органов, националистические и террористические группировки все активнее пропагандируют среди молодых людей свои убеждения, выдавая их за отстаивание идей справедливости, религиозных истин и других базовых ценностей.

Проект помогает молодежи понять реальные цели такой противоправной деятельности. На этот раз организаторы подготовили для участников семь заданий. Студенты проходили тест – викторину «Поступай правильно», разгадывали кроссворд «Безопасность», принимали решения на этапах «Телефонный террор» и «Сигнал тревоги», снимали и монтировали видеоролики «Мы против террора!».

Пресс-служба Правительства Тверской области