Губернатор Игорь Руденя провел пресс-конференцию по итогам 2021 года

15 декабря Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел пресс-конференцию по итогам 2021 года. Вопросы главе региона задавали руководители и журналисты федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации. Разговор с представителями СМИ длился почти три часа, Губернатор ответил на более чем 25 вопросов.

Открывая пресс-конференцию, глава региона отметил, что уходящий год для Тверской области, учитывая пандемию коронавируса, был особенным как в общественно-политической, так и в экономической жизни.

Игорь Руденя подчеркнул: в период новогодних праздников в Верхневолжье не планируется вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса, а режим работы предприятий промышленности, сервиса, общественного питания, торговых точек, организаций культуры и спорта останется плановым.

Губернатор ответил на вопросы об усилении кадрами здравоохранения, ремонте дорог, развитии новой модели пассажирских перевозок в муниципалитетах, газификации территорий, консолидации коммунальных активов.

Особое внимание журналисты уделили судьбе исторических объектов Твери – Речного вокзала, Дома офицеров, здания, где ранее располагалось Суворовское училище, а также возрождению Отроч монастыря.

Обсуждались также региональный бюджет на 2022 год, реформа ТКО, демография и поддержка многодетных семей, реновация Морозовского городка, система обращения с безнадзорными животными и другие вопросы.

Журналисты из районов Тверской области поднимали актуальные для их территорий темы. В частности, от СМИ Кашина поступил вопрос по строительству в городе физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, Нелидово интересовало повышение качества работы службы скорой медицинской помощи, Западную Двину -поставка льготных лекарств в аптеки муниципального округа.

Помимо профессиональных журналистов участником пресс-конференции стал юнкор Максим Яковлев из Вышнего Волочка. Школьник предложил проводить в Тверской области праздник для выпускников «Под парусом Петра» по аналогии с фестивалем «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«С большим удовольствием сделаем такой праздник у себя, постараемся соответствовать масштабам, чтобы у наших ребят остались самые лучшие воспоминания», – поддержал инициативу Игорь Руденя.

В завершение пресс-конференции Губернатор обратился к представителям СМИ и поблагодарил их за работу в 2021-ом году, неравнодушное отношение к жизни региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области