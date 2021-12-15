На итоговой пресс-конференции Губернатора обсудили вопросы развития службы скорой медицинской помощи

Одной из тем, озвученных на итоговой пресс-конференции Губернатора Игоря Рудени, стало завершение централизации скорой медицинской помощи. Вопрос о развитии службы задала и.о. главного редактора газеты «Нелидовские известия» Диана Кочеткова.

Интеграция службы скорой медицинской помощи в единую систему была проведена за 9 месяцев. Были объединены три станции, 33 отделения скорой медицинской помощи в районах области и Центр медицины катастроф. Внедрены единые алгоритмы оказания скорой и неотложной помощи под координацией диспетчерского центра, обеспечен контроль за следованием и целевым использованием санитарного автотранспорта.

«Работа по объединению скорой помощи даст положительные результаты. Каждый случай повторного вызова или несоблюдения нормативов мы фиксируем, а затем разбираем на совещании еженедельно», – рассказал Игорь Руденя.

Ключевые задачи единой централизованной службы – 100% реагирование на вызовы, соблюдение бригадами нормативного времени доездов, а также решение кадрового вопроса за счёт совершенствования системы подготовки специалистов, повышения оплаты и улучшения условий их труда.

Так, в регионе введены региональные надбавки для врачей и фельдшеров скорой помощи. Её размер для врачей составляет 30 тыс. рублей, для фельдшеров 14 тыс. рублей. Также выплачиваются средства за работу с COVID-пациентами: врачам около 50 тыс. рублей, фельдшерам – около 25 тыс. рублей.

Ещё одна задача – это укрепление материально-технической базы станций и подстанций службы. За последние два года автопарк скорой медицинской службы пополнился 62 новыми автомобилями. Начата работа по модернизации зданий службы. Первый пилотный проект реализуется в Ржеве. Кроме того, запланировано строительство модульных зданий и продолжение капитального ремонта учреждений службы скорой медицинской помощи.

Еще один вопрос касался завершения строительства поликлиники Старицкой ЦРБ.

«Деньги на строительство поликлиники заложены на 2022, 2023 и 2024 годы. Всего на работы будет направлено около 470 миллионов рублей. Проектная документация отправлена на государственную экспертизу. Мы планируем начать работы по достройке объекта в 2022 году», - отметил Губернатор.

Правительство региона обратилось в Министерство здравоохранения РФ с просьбой о выделении дополнительных средств из Резервного фонда Правительства России. Планируется получить на завершение строительства 90% от общей суммы на условиях софинансирования.

Пресс-служба Правительства Тверской области