На пресс-конференции по итогам 2021 года Губернатор Игорь Руденя прокомментировал ход газификации Тверской области

Сразу несколько вопросов по газификации Верхневолжьязадали журналисты Губернатору Игорю Руденена итоговой пресс-конференции по итогам 2021 года.

«Реализация поручения Президента Владимира Путина по газификации Тверской области и бесплатному подключению домовладений к газуидет хорошими темпами. К сожалению, не всем жителям по силам приобрести газовое оборудование. В этой связи в регионе есть система мер поддержки для многодетных и пенсионеров по компенсации части затрат. Среди ключевых объектов – строительство газопровода Ржев-Нелидово-ЗападнаяДвина-Торопец. Процесс проектирования находитсяв активной стадии, через год начнется строительство», – прокомментировал тему Игорь Руденя.

Особое внимание уделяется газификации Краснохолмского и Молоковского муниципальных округов, Максатихинскогорайона, где действуют промышленные объекты. Важным направлениемглава региона назвалсеверо-восток области, где газификация играет стратегическую роль в развитии экономики, создании рабочих мест, демографических процессах.

В частности, отвечая на вопрос журналистов из Молоково по перспективам развития территории, Игорь Руденя подчеркнул готовность помогать муниципалитету в проектировании газовых сетей. В следующем году планируетсяввести межпоселковый газопровод «Красный Холм – Молоково», который позволит провестиголубое топливо на территорию Молоковского муниципального округа.В этом году построены внутрипоселковые газовые сети в Молоково.

В Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 км газовых сетей и 150 км газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тыс. домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.

От жителей Тверской области также принято свыше 6500 соответствующих всем условиям заявок на включение домов в план-график бесплатной догазификации индивидуальных домовладений. Заключено более 900 договоров,обязательства исполнены в отношении 604 домовладений.

Предложение бесплатно подводить газ к границам домовладений была озвучена партией «Единая Россия» и поддержана Президентом Владимиром Путиным после того, как Губернатор Игорь Руденя и вриозамсекретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области – они попросили снизить затраты на подведение газа к жилым домам.

Пресс-служба Правительства Тверской области