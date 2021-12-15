В Тверской области с 2016 года количество многодетных семей увеличилось на 40%

С 2016 года количество многодетных семей в Тверской области выросло на 40%. Только за этот год их стало почти на 700 больше. Такой рост, в том числе, связан с систематической работой по поддержке многодетных семей. Об этом 15 декабря рассказал Губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции, посвященной подведению итогов уходящего года.

Сегодня в Тверской области проживает почти 14 тысяч многодетных семей, где воспитываются более 43 тысяч детей.

«В Тверской области каждый пятый ребенок – из многодетных семей. Мы очень ценим многодетных мам и пап. Не каждая женщина способна посвятить себя семье и домашнему хозяйству. И мы стараемся им помочь, чтобы разгрузить их семейный бюджет. Мы считаем, что развитие демографии – это создание комфортной городской среды, новых рабочих мест, развитие здравоохранения и образования», – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области постоянно развивается система по поддержке семей с детьми, в частности, в 2022 году она будет дополнена новыми мерами.

Со следующего года в регионе будет расширен статус «многодетной семьи» за счёт включения в ее состав детей, достигших совершеннолетия и обучающихся на очной форме в образовательных организациях.

Также с нового года для многодетных семей будут сняты возрастные ограничения для получения выплаты на погашение ипотечных жилищных кредитов. Ранее они выдавались лишь до достижения родителями 40 лет.

Кроме того, с 2022 года бесплатными комплектами школьной формы будут обеспечиваться учащиеся из многодетных семей всех классов, а при вручении семьям автомобилей будет дополнительно предусмотрено детское автокресло, если в семье есть дети до 7 лет.

С 1 февраля будущего года предусмотрена индексация части социальных выплат на 5,8%. Увеличение затронет региональный материнский капитал, пособий на ребёнка, а также ежемесячных пособий многодетным семьям.

Всего в Тверской области предусмотрено около 50 мер федерального и регионального уровня. Порядка 18 мер составляют прямые выплаты, на которые в совокупности ежегодно направляется более 5 млрд рублей, в том числе более трети – из областного бюджета.

Пресс-служба Правительства Тверской области