Игорь Руденя поддержал предложение юнкора из Вышнего Волочка о проведении в Тверской области праздника для выпускников по аналогии с питерским фестивалем «Алые паруса»

В Тверской области планируют новое событие – праздник для выпускников «Под парусом Петра» по аналогии с фестивалем «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. С предложением организовать такое мероприятие к Губернатору Игорю Рудене обратился юнкор Максим Яковлев из Вышнего Волочка на итоговой пресс-конференции 15 декабря.

«Игорь Михайлович, в нашем округе есть традиция – для медалистов организуют поездку в Санкт-Петербург на «Алые паруса». Но там хотят побывать и другие одиннадцатиклассники. Предлагаю провести похожий праздник для выпускников Верхневолжья в Вышнем Волочке. И назвать его «Под парусом Петра», – сказал юный журналист.

«Очень хорошее предложение. С большим удовольствием сделаем такой праздник у себя, постараемся соответствовать масштабам, чтобы у наших ребят остались самые лучшие воспоминания», – поддержал инициативу школьника Игорь Руденя.

Напомним, в начале прошлого года на встрече Игоря Рудени с юнкорами Тверской области Максим уже обращался к Губернатору с просьбой организовать стажировку в ведущих СМИ региона. В этом году прошёл конкурс среди юнкоров на участие в таких стажировках, и Максим стал одним из его победителей.

В 2021 году пять юных журналистов из Тверской области получили возможность пройти стажировки на ГТРК «Тверь» и в редакции газеты «Московский комсомолец». Стипендиатами Губернатора в сфере «Журналистика» стали ребята из Твери, Вышнего Волочка и Старицы.

Пресс-служба Правительства Тверской области