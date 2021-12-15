Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции рассказал о развитии общественного транспорта в Тверской области

Развитие новой модели пассажирских перевозок в Тверской области обсудили в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года, которую 15 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя. Среди заданных журналистами вопросов – запуск «Транспорта Верхневолжья» в муниципалитетах, тарифы на проезд в автобусах, обновление остановочных пунктов.

С 3 марта 2022 года новая модель пассажирских перевозок будет запущена на территории Конаковской агломерации. Разработано 34 маршрута, на линии выйдет 33 автобуса среднего и малого класса. Все они соответствуют современным экологическим стандартам, оборудованы кондиционерами, терминалами безналичной оплаты и адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

Как отметил Игорь Руденя, на всех маршрутах будет установлен регулируемый тариф с обязательным предоставлением льготного проезда. Будут предусмотрены варианты абонементов, что позволит пассажирам экономить до 30 % на поездках. Жители смогут пользоваться удобным мобильным приложением «Волга», позволяющим построить маршрут, посмотреть актуальное расписание движения, отследить нужный автобус в режиме реального времени, приобрести абонемент и оплатить проезд любым удобным способом.

«В перспективе – развитие транспортной модели в Торжке, Вышнем Волочке, Бологое. Это крупные муниципальные образования, где актуальна работа хорошо организованного, стабильного общественного транспорта. Кроме того, работаем по восстановлению трамвайного движения в Твери. Из маршрутов, которые в первую очередь планируется восстановить, это пятый и одиннадцатый маршрут – если говорить по той системе, которая была. В развитии общественного транспорта обязательно должно быть участие государства. Должно быть жёсткое регулирование, требования к водителям, организация безопасности, качество перевозок», - сказал Игорь Руденя.

Важной частью общей модернизации системы пассажирских перевозок является обновление остановочных пунктов.

«В общую программу развития общественного транспорта и на федеральном, и на региональном уровне мы постарались включить обновление остановочных комплексов уже с учётом современных требований - не только в Твери, но и по всей сети, где работает «Транспорт Верхневолжья», - отметил Губернатор.

В 2020 году Тверская область в числе первых регионов России в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина начала модернизацию системы общественного транспорта.

Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории 5 агломераций, где проживает треть населения Тверской области - в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях.

Пресс-служба Правительства Тверской области