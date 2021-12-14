Нелидовскому деревообрабатывающему комбинату предоставят поддержку по программе «Проекты лесопереработки»

14 декабря Губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В рамках реализации комплекса мер по развитию в регионе глубокой переработки древесины Нелидовскому деревообрабатывающему комбинату был одобрензаём по программе «Проекты лесопереработки» Фонда развития промышленности Тверской области.

Нелидовский ДОК осуществляет переработку древесины и производит березовую фанеру, деревянные фанерные панели. На данный момент на производстве трудится свыше 690 человек.

На заседании компании был одобрен льготный заёмсо ставкой 1,5% ежегодно. Средства будут направлены на модернизацию производства, в частности на автоматизирование линии сортировки и оценки качества фанеры.

Благодаря обновлению предполагается увеличить производительность труда на технологической сортировке до 50%, повысить ее качество и скорость, а также снизить трудоемкость процесса. Планируется, что реализация проекта продолжится до 2023 года.

В рамках программы «Проекты лесопереработки» Фонда развития промышленности Тверской области компаниям лесопромышленного комплекса предоставляются льготные займы. Средства могут быть направлены на приобретение промышленного оборудования, лесозаготовительной техники, строительство новых зданий и сооружений, инжиниринг.

Льготные займы предоставляются Фондом развития промышленности под 1,5% годовых и сроком до 5 лет, сумма займа –от 10до 50 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области