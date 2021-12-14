123 события вошли в туристский календарь Тверской области на 2022 год

14 декабря на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя, принят календарь туристских событий Тверской области на 2022 год. Всего в него включено 123 мероприятия – на 17 событий больше, чем в 2021 году и в три раза больше, чем в 2018-ом.

«Видим, как растет интерес к нашей области. Включили в календарь новые события, при этом сохранили традиционные праздники, такие как «Селигерский рыбник», «Калитка». Важно сформировать календарь хороших, качественных событий для людей всех возрастов – детей, старшего поколения, студентов. Это также связано с благоустройством и развитием инфраструктуры территорий», – отметил Игорь Руденя по итогам заседания Правительства.

Мероприятия включены в календарь по итогам экспертного отбора. В него вошли гастрономические, агротуристические, спортивные, музыкальные, религиозные, исторические и патриотические события. В 2022 году запланированы ставшие уже традиционными фестивали «Верещагин СырFest» в Конаковском районе, «Калитка» в Лихославльском муниципальном округе и «Селигерский рыбник» в Осташкове, «ОМА RANDA» в Спирово, триатлон «IRONSTAR» в Конаковском районе.

Туркалендарь в этом году дополнен новыми позициями: это фестивали «Athletics League» в Твери и «Душа России» в Зубцовском районе, «Замытская радуга» в Рамешковском муниципальном округе, «Небесный вояж» в Калининском районе и «Мы-славяне» в Кимрах, День оленя в Калининском районе.

Больше всего мероприятий, вошедших в туристский календарь, планируется организовать в Твери – 20, а также в Торжокском (10), Старицком (8), Конаковском (6) районах, Кашинском и Осташковском городских округах (по 6 событий), Лихославльском муниципальном округе (5).

Туристский календарь событий Тверской области регулярно получает признание на российских и на международных конкурсах. В этом году Верхневолжье вошло в число победителей Х Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2021. По его итогам событийный календарь региона занял третье место, а три областных мероприятия признаны лучшими в стране.

Пресс-служба Правительства Тверской области