Более 210 тысяч жителей Верхневолжья воспользовались услугами сервиса «Мое здоровье» на портале Госуслуги

За 11 месяцев текущего года свыше 210 тысяч жителей Тверской области воспользовались сервисом «Мое здоровье» на портале Госуслуг. Он реализуется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура» национального проекта «Здравоохранение». В личном кабинете сервиса можно найти информацию о результатах обследований, а также медицинскую карту.

«Внедрение цифровых технологий в сферу здравоохранения должно быть инструментом повышения качества оказания медицинской помощи, способствовать росту удовлетворенности жителей услугами здравоохранения. Для такого большого по площади региона, как Тверская область, это особенно важно», - отметил Игорь Руденя.

Сервис «Мое здоровье» напрямую связан с системой «Лабораторные информационные системы» (ЛИС), которой пользуются все медицинские организации Тверской области. Учреждения здравоохранения ежедневно направляют биоматериал на исследования в централизованную лабораторию, созданную на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, а в информационном модуле ЛИС формируется электронное направление. Оттуда результат исследования направляется в электронную карту пациента, созданную на сервисе «Мое здоровье».

Региональная информационная система, на базе которой реализован функционал «Лабораторные информационные системы», была внедрена в Тверской области в 2018 году. С ее помощью был обеспечен обмен электронной документацией между медицинскими организациями и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, а также федеральными информационными ресурсами.

Пресс-служба Правительства Тверской области