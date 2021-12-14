За пять лет в Тверской области в 3,5 раза увеличился объем ремонтных работ на региональных дорогах

Проект Программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2022 – 2025 годах рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 14 декабря провёл Губернатор Игорь Руденя.

«В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более полутора тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ», – подчеркнул Игорь Руденя.

На заседании Губернатор озвучил приоритетные направления в дорожном строительстве – это дороги к ключевым экономическим и социальным объектам, обеспечивающие пространственное развитие территорий Тверской области, включая реализацию инвестиционных проектов, а также трассы на ключевых туристических направлениях и школьных маршрутах.

В период с 2022 по 2024 года в регионе планируется отремонтировать 1281 км региональных и межмуниципальных дорог.

Продолжатся работы на участках трасс «Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна», «Торжок-Осташков», «Дубна-Кимры-Горицы», «Устюжна-Сандово-Молоково-Хабоцкое», «Спирово-Козлово-Ососье», «Ржев-Сухуша», «Эскино-Трестино-Жданово».

С 2022 года начнется поэтапное обновление дорог «Вышний Волочек - Бежецк - Сонково», «Тверь – Ржев» (участок на территории Старицы), «Бежецк-Поречье», а также подъезда к Зубцову.

Кроме того, продолжится строительство подъездных дорог к инвестиционным площадкам ООО «Орион Интернейшнл Евро», АО «Торговая компания «Альфа»» (дорога «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка»), а также дороги «Москва-Рига» - Ржев.

Всего до 2025 года будет реконструировано и построено 43 объекта, на 15 из которых уже заключены государственные контракты.

Игорь Руденя подчеркнул: все конкурентные процедуры необходимо завершить в 1 квартале 2022 года, ремонтные работы – до 1 октября, а вблизи образовательных учреждений – к новому учебному году.

Кроме того, глава региона поручил обеспечить включение в госконтракты по ремонту дорог в муниципалитетах, где будет реализована новая транспортная модель пассажирских перевозок, работ по установке освещения, остановочных павильонов.

В Верхневолжье продолжится и ремонт искусственных сооружений. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет реконструировано 36 мостов и путепроводов. В частности, начнутся работы на мостах через реки Большая Лоча в Ржеве, Волга в Пено, Тьма у деревни Скоморохово в Торжокском районе, а также путепровода через железнодорожные пути в поселке Редкино и других.

В Твери под особым контролем будут строительство Западного моста, путепровода на улице Фрунзе, четырех вылетных магистралей, реконструкция мостов через ручьи Перемерковский и Бортниковский.

В 2022 году продолжится ремонт подъездов к региональным учреждениям здравоохранения. Всего в нормативное состояние будет приведено 23 дороги, ведущие в больницы и поликлиники, в том числе, к Детской областной клинической больнице, городским больницам №6 и №7 Твери, Областному родительному дому, родильному дому №2, клиническим детским больницам №2 и №3, подстанциям скорой медицинской помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области