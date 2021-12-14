В областном центре стрелковых видов спорта «Березино» откроется «Лаборатория Спортинга Тверь»

На базе регионального спортивного тренировочного центра стрелковых видов спорта «Березино» готовится к открытию площадка «Лаборатория Спортинга Тверь». Для спортсменов Верхневолжья, занимающихся стрельбой, это возможность побывать на занятиях специалистов международного класса, поучаствовать в общероссийских и зарубежных турнирах.

Тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино» в Калининском районе введен в 2021 году по национальному проекту «Демография».

«Важнейшей частью работы по повышению качества жизни в регионе является развитие сферы физической культуры и спорта, – считает Губернатор Игорь Руденя. – До 2026 года в Тверской области запланировано строительство не менее 12 крупных спортивных объектов. Среди них – два ледовых дворца в Торжке и Вышнем Волочке, крытый футбольный манеж в Твери, бассейны в Бежецке, Калязине и Кимрах».

Площадка «Лаборатория Спортинга Тверь» в «Березино» организована при поддержке и под управлением «Лаборатории Спортинга» из Санкт-Петербурга, где на протяжении многих лет готовят спортсменов для участия в чемпионатах мира, этапах Кубка России и региональных соревнованиях по спортингу. Через питерскую школу подготовки прошли десятки спортсменов, получивших звания мастеров спорта по стендовой стрельбе.

На территории «Березино» установлены современные пусковые машинки клубного профессионального класса для автоматической подачи мишеней-тарелочек. Площадка «Лаборатории Спортинга Тверь» отвечает стандартам FITASC – Международной Федерации спортинга.

Стендовая стрельба – один из подвидов стрелкового спорта. Она ведется из гладкоствольных ружей дробовыми зарядами по специальным мишеням-тарелочкам. Мишени делаются из смеси битумного песка и цемента и выбрасываются в воздух с помощью специальной машины.

Спортинг – разновидность стендовой стрельбы, объединяющей в себе практически все спортивно-охотничьи дисциплины. Является наиболее сложным видом стрельбы по разнообразию траекторий мишеней, наличию максимально дальних дистанций.

Пресс-служба Правительства Тверской области