Учащиеся вузов Верхневолжья борются за победу в финале национальный премии «Студент года – 2021»

Студенты Тверской области представляют регион в шести номинациях финала Российской национальной премии «Студент года – 2021», которую проводят среди вузов Российский Союз Молодежи и президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Представители Верхневолжья отобраны из более чем 8000 участников от 75 регионов России.

Премия является официальным мероприятием «Года науки и технологий» и проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Финал продлится до 20 декабря в онлайн-формате.

Тверские студенты представляют свои достижения в индивидуальных номинациях «Иностранный студент года», «Интеллект года», «Спортсмен года», «Творческая личность года» и коллективных «Юридическое объединение года», «Патриотическое объединение».

В номинации «Интеллект года» в финал вышла студентка лечебного факультета Тверского государственного медицинского университета Мария Беляк, разработавшая в соавторстве «Устройство для улучшения качества хирургической помощи населению» и получившая за него золотую медаль всемирного изобретательского форума. Мария опубликовала более 30 научных работ в РИНЦ, является обладателем дипломов всероссийских и международных научно-практических конференций и победителем конкурсов научных разработок.

Учащийся Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова Максим Тимуков в разные годы становился победителем и призером чемпионатов Воздушно-космических сил Минобороны России по военно-прикладному спорту. Студент успешен в легкой атлетике, биатлоне, лыжных гонках, стрельбе. В финале премии Максим поборется за победу в номинации «Спортсмен года».

Мырат Адылов с экономического факультета Тверской государственной сельскохозяйственной академии претендует на победу в номинации «Иностранный студент года». Мырат активно занимается укреплением межнациональной дружбы тверской молодежи и города Экибастуз (Казахстан) и сотрудничает с областным отделением «Российского фонда мира».

В номинации «Патриотическое объединение года» свои достижения представит «Молодежный корпус» Тверского государственного университета. Его участники организуют разноплановые выставки: посвященные вопросам здоровья и безопасности, экспозиции о забытых деревнях и другие.

Студентка факультета биотехнологии Тверского государственного технического университета Алена Уткина рассчитывает на победу в номинации «Творческая личность года». Вместе с арт-студией «Формула таланта» и народным хореографическим ансамблем «Эстель» студентка является победителем и лауреатом всероссийских конкурсов для молодых дизайнеров, творческих фестивалей. На всероссийском конкурсе молодежных проектов Алена выиграла грант на создание хореографического спектакля «Женщины в науке».

Группа «Живое право» Тверского госуниверситета поборется за победу в номинации «Юридическое объединение года». Общество проводит правовые занятия для студентов вуза и школьников, различные тренинги и семинары, викторины и тематические игры. Особое внимание в обществе уделяют безопасности в сети интернет.

Всего в финале премии примут участие 600 студентов вузов из 71 региона России. На протяжении пяти дней будут проходить конкурсные испытания, включающая индивидуальные и общие задания: самопрезентации, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры. Экспертами премии выступили общественные, политические и научные деятели, спортсмены, журналисты, представители сфер культуры и искусства.

Пресс-служба Правительства Тверской области