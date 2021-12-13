В Тверской области назвали ТОП-5 объектов 2021 года, отремонтированных по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

В Тверской области составлен ТОП-5 знаковых дорожных объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги», отремонтированных в 2021 году.

Всего с 2019 по 2024 годы в Верхневолжье по нацпроекту ремонтируется 1244 км автодорог регионального значения и 262 км улично-дорожной сети Твери. По итогам первых трех лет реализации в нормативное состояние приведено 740 км дорог.

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, важно, чтобы современные дороги создавали новые возможности для граждан, бизнеса и территорий. Этому принципу мы должны следовать в реализации наших планов, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам».

Самым протяженным объектом 2021 года стала автодорога «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино. Ее ремонт начался в 2020 году, тогда в эксплуатацию было введено 33,3 км. В текущем году отремонтировано еще 46 км дороги. Таким образом, дорога приведена в надлежащее состояние на всем протяжении.

Самым передовым объектом, где при ремонте применены новые технологии, стала автодорога Торжок – Осташков. В 2019-2020 годах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 30 км трассы. В этом году работы продолжили также в рамках нацпроекта. Ремонт выполнен в Кувшиновском районе на двух участках: с 39 км по 51 км и с 53 км по 68 км – всего это порядка 27 км.

На объекте применялась технология регенерации. Существующее асфальтобетонное покрытие сначала отфрезеровали, после чего устроили выравнивающий слой из органоминеральной смеси, затем – два слоя асфальтобетона, причем верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Самой туристической стала автодорога Торжок – Высокое – Берново – Старица. В этом году в нормативное состояние приведено 33 км трассы, которая является частью маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья».

Также в ТОП-5 вошло два объекта областного центра. На Тверской площади проведен самый большой объем работ по комплексному благоустройству возле социально значимого объекта. В этом году здесь открылся новый областной Дворец бракосочетания, проведен ремонт дорожного покрытия на всем протяжении – от Новоторжской улицы до Свободного переулка, который в этом году был тоже отремонтирован. Перед зданием ЗАГСа благоустроена пешеходная зона, тротуары отремонтированы с использованием гранитной брусчатки, установлено современное наружное освещение. После ремонта на площади обустроено большое парковочное пространство с удобными заездами.

В пятерку знаковых объектов этого года вошел и проезд у областного родильного дома – здесь проведены самые масштабные работы по капитальному ремонту.

Проезд между Бурашевским шоссе и улицей Левитана у областного роддома – одна из наиболее оживленных транспортных артерий микрорайона «Южный». Напротив роддома обустроен новый, самый большой в районе сквер. Впервые по всей длине проезда проложены тротуары с наружным освещением. На остановках общественного транспорта сделаны заездные карманы, по всей длине проезда – новые пешеходные переходы и системы безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области