На заседании Правительства Тверской области рассмотрят программы работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2022-2025 годах

posted by admin on пн, 12/13/2021 - 15:41

 

         Программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2022-2025 годах рассмотрят 14 декабря на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

         Приоритетными направлениями ремонтной кампании Игорь Руденя считает маршруты общественного транспорта, дороги, ведущие к социально значимым объектам, инвестиционным площадкам, достопримечательностям Верхневолжья, а также объекты, на необходимость ремонта которых обращали внимание жители.    

         В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1600 км региональных и межмуниципальных дорог. Ежегодный объем работ вырос в 3,5 раза. Если в 2016 году отремонтировано 112 км трасс, то в 2021-м уже 391 км.

         Также на заседании областного Правительства рассмотрят программу переселения граждан из аварийного жилья, законодательные инициативы Правительства Тверской области по расширению поддержки многодетных семей и ветеранов, реализацию в особой экономической зоне «Завидово» нового инвестиционного проекта и другие вопросы.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области