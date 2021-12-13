На заседании Правительства Тверской области рассмотрят программы работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2022-2025 годах

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Программы дорожных работ на региональных и межмуниципальных дорогах в 2022-2025 годах рассмотрят 14 декабря на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.
Приоритетными направлениями ремонтной кампании Игорь Руденя считает маршруты общественного транспорта, дороги, ведущие к социально значимым объектам, инвестиционным площадкам, достопримечательностям Верхневолжья, а также объекты, на необходимость ремонта которых обращали внимание жители.
В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1600 км региональных и межмуниципальных дорог. Ежегодный объем работ вырос в 3,5 раза. Если в 2016 году отремонтировано 112 км трасс, то в 2021-м уже 391 км.
Также на заседании областного Правительства рассмотрят программу переселения граждан из аварийного жилья, законодательные инициативы Правительства Тверской области по расширению поддержки многодетных семей и ветеранов, реализацию в особой экономической зоне «Завидово» нового инвестиционного проекта и другие вопросы.
Пресс-служба Правительства Тверской области