В Тверской области принимаются дополнительные меры по восстановлению энергоснабжения

posted by Максим Малахов on пн, 12/13/2021 - 13:55

В связи с отключениями из-за погодных условий энергоснабжения в ряде населенных пунктов Тверской области Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с руководством ПАО «Россети Центр» о ходе восстановительных работ.

По информации энергетиков, в настоящее время принимаются дополнительные меры по устранению нарушений на линиях электропередачи. Работы ведутся в населенных пунктах Бологовского, Калининского, Торопецкого и Ржевского районов, Осташковского, Вышневолоцкого, Удомельского городских округов, Весьегонского муниципального округа. По данным филиала «Россети Центр» - «Тверьэнерго» электроснабжение планируется восстановить в нормативные сроки.

Ситуация находится на контроле Губернатора Тверской области.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области