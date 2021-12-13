«Последняя миля»: в Тверской области газ бесплатно подводится к домовладениям

От жителей Тверской области из 512 населенных пунктов принято 6558 соответствующих всем условиям заявок на включение домов в план-график бесплатной догазификации индивидуальных домовладений. В настоящее время заключено 926 договоров на догазификацию. Обязательства исполнены в отношении 604 домовладений.

Мероприятия по догазификации планируется реализовать в 2021-2022 годах. При отсутствии технической возможности сроки будут перенесены на период не позднее 2024-го.

Предложение бесплатно подводить газ к границам домовладений была озвучена партией «Единая Россия» и поддержана Президентом Владимиром Путиным после того, как Губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области, которые попросили снизить затраты на подведение газа к жилым домам.

Одним из условий включения в план-график ускоренной догазификации является оформленное право собственности на земельный участок и домовладение.

В Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

«Газификация необходима для промышленных предприятий, сельского хозяйства. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы как можно быстрее подключить к газу наши муниципалитеты», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 км газовых сетей и 150 км газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тыс. домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.

Пресс-служба Правительства Тверской области