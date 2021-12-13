Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 декабря 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 358 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 82 263 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 420 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 584 226 человек, за последние сутки – 366 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 352 991, в том числе за последние сутки их проведено 679.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 93 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2203 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 32 753

Конаковский район 7210

Ржев 5188

Калининский район 4256

Вышневолоцкий городской округ 3659

Торжок 3123

Кимры 2679

Бологовский район 2104

Кашинский городской округ 2099

Бежецкий район 2081

Старицкий район 1950

Осташковский городской округ 1943

Калязинский район 1806

Лихославльский район 1781

Нелидовский городской округ 1616

Максатихинский район 1345

Торопецкий район 1297

Западнодвинский муниципальный округ 1280

Оленинский муниципальный округ 1101

Кувшиновский район 1074

Рамешковский район 1071

Торжокский район 1047

Весьегонский муниципальный округ 994

Зубцовский район 903

Андреапольский муниципальный округ 843

Селижаровский муниципальный округ 823

Ржевский район 800

Спировский район 759

Пеновский муниципальный округ 566

ЗАТО Озёрный 541

Кесовогорский район 588

Сонковский район 547

Кимрский район 526

Краснохолмский муниципальный округ 539

Бельский район 499

Сандовский муниципальный округ 483

Фировский район 449

Жарковский район 264

Молоковский район 250

Лесной муниципальный округ 243

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области