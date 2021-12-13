Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 декабря 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 358 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 82 263 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 420 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 584 226 человек, за последние сутки – 366 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 352 991, в том числе за последние сутки их проведено 679.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 93 114 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2203 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 32 753
Конаковский район 7210
Ржев 5188
Калининский район 4256
Вышневолоцкий городской округ 3659
Торжок 3123
Кимры 2679
Бологовский район 2104
Кашинский городской округ 2099
Бежецкий район 2081
Старицкий район 1950
Осташковский городской округ 1943
Калязинский район 1806
Лихославльский район 1781
Нелидовский городской округ 1616
Максатихинский район 1345
Торопецкий район 1297
Западнодвинский муниципальный округ 1280
Оленинский муниципальный округ 1101
Кувшиновский район 1074
Рамешковский район 1071
Торжокский район 1047
Весьегонский муниципальный округ 994
Зубцовский район 903
Андреапольский муниципальный округ 843
Селижаровский муниципальный округ 823
Ржевский район 800
Спировский район 759
Пеновский муниципальный округ 566
ЗАТО Озёрный 541
Кесовогорский район 588
Сонковский район 547
Кимрский район 526
Краснохолмский муниципальный округ 539
Бельский район 499
Сандовский муниципальный округ 483
Фировский район 449
Жарковский район 264
Молоковский район 250
Лесной муниципальный округ 243
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области