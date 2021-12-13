Миграционая политика Игоря Рудени отмечена в рейтинге «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя вошел в свежий рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с решением установить в Верхневолжье с 2022 года запрет на привлечение к работе иностранных граждан по 33 видам экономической деятельности. Об этом сегодня сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

На одном из заседаний президиума Правительства Тверской области принято решение о запрете использования иностранной рабочей силы в регионе по 33 видам экономической деятельности: в сферах предоставления финансовых услуг, оптовой и розничной торговли, операций с недвижимым имуществом, в деятельности сухопутного пассажирского, автомобильного и грузового транспорта, в области архитектуры, инженерных изысканий, строительства гидротехнических сооружений. Кроме того, запрет касается сфер образования и здравоохранения, деятельности по уходу с обеспечением проживания и по подбору персонала и других.

В число ограничений по отдельным профессиям вошли лесоводство и лесозаготовки, производство резиновых, пластмассовых, металлических изделий, обработка древесины и ряд других направлений.

Разрешено будет привлекать иностранную рабочую силу по 6 видам экономической деятельности. Это в основном неквалифицированные рабочие места. Мигранты смогут устроиться подсобными рабочими, уборщиками территорий, мойщиками посуды, грузчиками.

Отметим, что количество выданных иностранцам патентов на трудовую деятельность в Тверской области последовательно сокращается – 13,8 тыс. за 10 месяцев этого года. Это почти на 6,5 тыс. меньше, чем за такой же период в 2015 году, до старта новой миграционной политики в регионе. На снижение влияет как большая стоимость патента (одна из самых высоких в ЦФО), так и широкий перечень запрещенных для трудовых мигрантов видов экономической деятельности.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.