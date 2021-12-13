ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: Жители Тверской области получили более 22 млн рублей с помощью услуги «кэшаут»

За 9 месяцев этого года жители Тверской области более 10 тысяч раз снимали наличные при помощи сервиса «кэшаут». В среднем за один раз они получали 2000 рублей, общая сумма таких операций превысила 22 млн рублей. Этой услугой можно воспользоваться у операторов Почты России, на станциях АЗС и в магазинах. На начало октября 2021 года в Тверской области услугу кэшаута предоставляют 100 магазинов и 11 автозаправочных станций.

«Кэшаут – это новая услуга, которая стала доступна россиянам с июля 2019 года. Она позволяет снимать наличные деньги со своей банковской карты прямо на кассах торгово-сервисных предприятий. Сделать это можно во время покупки. Стоит узнать заранее, предоставляет ли данный магазин такую услугу. Кассира на кассе нужно предупредить о том, что вы хотите снять наличные и в какой сумме. При безналичной оплате кассир введет общую сумму в чек, а вы подтвердите операцию ПИН-кодом. С одной карты можно снять не больше 5 тысяч рублей за день и не более 30 тысяч рублей в месяц. Снятие наличных допускается только по картам физических лиц. Обслуживание корпоративных, принадлежащих юридическим лицам или индивидуальными предпринимателям, не производится, и средства с них не могут быть сняты таким способом», - рассказала Светлана Морозова, заведующая сектором платёжных систем и расчётов тверского Отделения Банка России.

В Верхневолжье услуга кэшаут особенно актуальна в отдалённых районах и в сельской местности, где нет офисов банков и даже банкоматов, и людям бывает непросто снять наличные со своей карты. Зона предоставления кэшаут постоянно расширяется.