В Тверской области запускают информационный проект по сохранению здоровья жителей региона

В Верхневолжье запускается новый информационный проект «Тверь. СемьЯ. Здоровье», который направлен на привлечение внимания жителей к собственному здоровью. Проект реализуется Министерством демографической и семейной политики Тверской области совместно с региональным Министерством здравоохранения, Тверским медицинским университетом, Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, а также областными родительскими общественными организациями.

Два раза в месяц по понедельникам в группе Вконтакте «Тверская семья», на сайте регионального Министерства демографической и семейной политики и на портале «Семейный помощник» (тверскаясемья.рф) будут публиковаться материалы по здоровому образу жизни.

«Цель проекта не только лишний раз проинформировать тверские семьи, но и постараться замотивировать аудиторию на заботу о здоровье, привить простые навыки здорового поведения, – подчеркивает заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Тверской области, кандидат медицинских наук Елена Низова. – Несмотря на обилие информации по этим вопросам, общая грамотность и настрой на здоровый образ жизни у подавляющего большинства населения низкий».

Большая роль в проекте отведена самим семьям. Активисты региональных родительских общественных организаций будут распространять полезную информацию через свои сайты, чаты, группы в социальных сетях.

Пресс-служба Правительства Тверской области