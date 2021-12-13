В преддверии Нового года в Тверском императорском дворце покажут уникальные ёлочные игрушки 50-60-х годов XX века

25 декабря в Тверском императорском дворце представят музейно-музыкальную программу «В предчувствии волшебства». В восточной башне галереи посетители смогут увидеть инсталляцию к картине А.В. Моравова «Ёлка в семье художника», а также выставку ёлочных украшений 50-60-х годов ХХ века.

Сотрудники музея расскажут о художнике и его произведении. В концертной части программы прозвучат любимые новогодние песни из советских фильмов «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», «Чародеи».

Программа закрывает цикл встреч под названием «Музейное созвучие», посвященных 155-летию коллекции Тверской картинной галереи.

Предварительная запись на программу «В предчувствии волшебства» ведется по телефону: (4822) 34-62-43, 34-31-56.

Всем участникам напоминают об обязательном соблюдении масочного режима и других мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области