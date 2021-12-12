Более 4 700 школьников Тверской области прошли тест на знание Конституции РФ

В Тверской области подвели итоги региональной акции «Конституционный диктант», приуроченной ко Дню Конституции Российской Федерации. В акции, организованной парком «Россия – Моя история» и областным отделением Российского движения школьников при поддержке Министерства образования, приняли участие 4 750 школьников из 132 организаций региона.

Губернатор Игорь Руденя в поздравлении с Днем Конституции РФ подчеркнул, что сегодня жителей всей страны объединяют закрепленные в Основном законе ценности. Это защита исторической правды, бережное отношение к родной культуре и языку, к человеку труда, сохранение семейных традиций.

Цель акции – повышение гражданско-правовой культуры школьников 9-11 классов и формирование ответственного отношения к Основному закону страны. Вопросы теста затрагивали государственное и политическое устройство России, права и свободы гражданина Российской Федерации.

Перед стартом «Конституционного диктанта» 6 декабря для приглашенных в парк «Россия – Моя история» ребят проведена лекция о понятии конституционного права, об истории Конституции РФ и ее структуре.

На базе школ тестирование проходило до 9 декабря. По словам педагогов, дискуссии по итогам тестирования позволили еще раз вернуться к объяснению ученикам основополагающих принципов жизнедеятельности государства и общества, базирующихся на Конституции РФ.

Планируется, что акция станет ежегодной и будет включать в себя адаптированные варианты теста для школьников более младшего возраста.

Пресс-служба Правительства Тверской области