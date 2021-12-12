Губернатор Игорь Руденя поздравил с 95-летием участника Великой Отечественной войны, ржевитянина Евгения Михайловича Шелехова

12 декабря 95 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны, жителю города Ржева Евгению Михайловичу Шелехову. С юбилеем Евгения Михайловича поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы прошли самыми трудными дорогами Великой Отечественной войны. Сражались в Белоруссии и на Дальнем Востоке, внесли личный вклад в послевоенную борьбу с преступностью. Более 30 лет добросовестно трудились на ключевом предприятии Ржевского района. Государственные награды, полученные Вами, – объективное подтверждение важности и значимости Вашего служения Отечеству. Горжусь личным знакомством с Вами», – отметил Игорь Руденя.

Евгений Михайлович Шелехов пошел в армию в 1943 году. Обучался военному делу в лесах севернее Витебска, недалеко от линии фронта. Затем был отправлен на передовую, где осуществлялась масштабная операция «Багратион» под командованием Г.К. Жукова. Евгений Михайлович был пулеметчиком. Участвовал в освобождении Белоруссии, воевал в Японии. Затем служил в войсках НКВД. За проявленное мужество награжден орденом маршала Г.К. Жукова, медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией».

После войны Евгений Михайлович трудился на ржевском предприятии «Электромеханика».

В декабре 2020 года Губернатор Игорь Руденя вручил Евгению Михайловичу орден Почета – в числе других ветеранов Верхневолжья фронтовик награжден государственной наградой в год 75-летия Победы в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина.

В июне 2020-го Евгений Михайлович стал почетным гостем открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Пресс-служба Правительства Тверской области