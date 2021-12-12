Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем Конституции Российской Федерации

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. С государственным праздником жителей Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В основе этого государственного праздника – уважение к Основному закону нашей страны, определяющему уверенное, поступательное развитие нашего государства, его независимость и территориальную целостность. Ценности, закрепленные в Конституции Российской Федерации, на протяжении многих веков объединяют наш народ в работе на благо Отечества и защите Родины. Это патриотизм и единство, защита исторической правды, бережное отношение к родной культуре и языку, сохранение традиций крепкой семьи, воспитание в детях уважения к труду и старшему поколению», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул, что сегодня созидательный потенциал Основного закона позволяет реализовывать масштабные национальные проекты, направленные на комплексное развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни населения.

В преддверии Дня Конституции РФ Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды представителям Верхневолжья.

Медали Луки Крымского удостоена врач-нейрохирург детской областной клинической больницы Алла Соболева. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей пульмонологическим отделением для лечения пациентов с COVID-19 ОКБ Галине Труфановой и заведующему дистанционно-консультативным центром перинатального центра имени Е.М. Бакуниной Вадиму Янкову.

Заслуженные награды был вручены сотрудникам МЧС и МВД, которые летом этого года в кратчайшие сроки провели масштабные работы по устранению последствий природной стихии в городе Андреаполе. Медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» награжден начальник межмуниципального отдела МВД России «Западнодвинский» Тверской области, полковник полиции Виктор Смирнов.

Нагрудного знака МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» удостоены трое сотрудников: начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области, полковник внутренней службы Александр Жуков; старший инструктор – пожарный Государственной противопожарной службы Максим Красавцев и начальник отряда поисковых и аварийно-спасательных работ Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области Юрий Струнин.

Также Игорь Руденя вручил почетные знаки «Слава Матери» и «Слава Отца» маме пятерых детей Елене Васильевой из Твери и Игорю Кутилину из Зубцовского района, который так же воспитывает пятерых детей.

Губернатор наградил специалистов Верхневолжья, удостоенных отраслевых почетных званий в сферах здравоохранения, культуры и искусства, лесного хозяйства, науки и образования, промышленности, сельского хозяйства и связи, государственной и муниципальной службы, журналистики.

Почетной грамоты Губернатора Тверской области удостоен тренер спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А.Серединой Михаил Суровцев, воспитанники которого показывают достойные результаты на всероссийских и международных спортивных соревнованиях. Знаком «За доблестную службу в Тверской области» награжден заместитель председателя Тверской областной общественной организации ветеранов Николай Красовский.

Кроме того, Игорь Руденя вручил паспорта гражданина Российской Федерации школьникам из Зубцова, Кимр и Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области