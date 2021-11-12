Областной Дворец культуры «Пролетарка» анонсировал необычное новогоднее представление для детей

posted by Максим Малахов on сб, 12/11/2021 - 15:28
25 и 26  декабря 2021 года,  а также 3, 4, 5 и 6  января 2022-го Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» приглашает всех желающих на необычное шоу – «Новогодний круиз». 
Гостей ждет увлекательное путешествие на встречу с Дедом Морозом  и другими  главными героями новогодней сказки. Юные зрители совершат вояж с тремя пингвинятами: Флора – блогер, Майк – начинающий физик-ботаник,  Брайн  –  ворчун. Пассажирами корабля станут многочисленные представители флоры и фауны.
На празднике также будет организована развлекательная анимационная программа, откроется детская  фотозона.
 
Пресс-служба Правительства Тверской области