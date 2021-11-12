Областной Дворец культуры «Пролетарка» анонсировал необычное новогоднее представление для детей

25 и 26 декабря 2021 года, а также 3, 4, 5 и 6 января 2022-го Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» приглашает всех желающих на необычное шоу – «Новогодний круиз».

Гостей ждет увлекательное путешествие на встречу с Дедом Морозом и другими главными героями новогодней сказки. Юные зрители совершат вояж с тремя пингвинятами: Флора – блогер, Майк – начинающий физик-ботаник, Брайн – ворчун. Пассажирами корабля станут многочисленные представители флоры и фауны.

На празднике также будет организована развлекательная анимационная программа, откроется детская фотозона.

Пресс-служба Правительства Тверской области