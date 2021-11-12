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Областной Дворец культуры «Пролетарка» анонсировал необычное новогоднее представление для детей
posted by Максим Малахов
on сб, 12/11/2021 - 15:28
25 и 26 декабря 2021 года, а также 3, 4, 5 и 6 января 2022-го Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» приглашает всех желающих на необычное шоу – «Новогодний круиз».
Гостей ждет увлекательное путешествие на встречу с Дедом Морозом и другими главными героями новогодней сказки. Юные зрители совершат вояж с тремя пингвинятами: Флора – блогер, Майк – начинающий физик-ботаник, Брайн – ворчун. Пассажирами корабля станут многочисленные представители флоры и фауны.
На празднике также будет организована развлекательная анимационная программа, откроется детская фотозона.