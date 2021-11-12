Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 декабря 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 363 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 81 452 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 387 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 582 682 человека, за последние сутки – 1642 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 349 194, в том числе за последние сутки их проведено 4870.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 92 396 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2203 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 32 507
Конаковский район 7155
Ржев 5153
Калининский район 4215
Вышневолоцкий городской округ 3636
Торжок 3082
Кимры 2665
Бологовский район 2083
Кашинский городской округ 2084
Бежецкий район 2058
Старицкий район 1931
Осташковский городской округ 1925
Калязинский район 1791
Лихославльский район 1763
Нелидовский городской округ 1609
Максатихинский район 1337
Торопецкий район 1291
Западнодвинский муниципальный округ 1276
Оленинский муниципальный округ 1093
Кувшиновский район 1065
Рамешковский район 1062
Торжокский район 1040
Весьегонский муниципальный округ 989
Зубцовский район 896
Андреапольский муниципальный округ 841
Селижаровский муниципальный округ 818
Ржевский район 796
Спировский район 757
Пеновский муниципальный округ 566
ЗАТО Озёрный 541
Кесовогорский район 573
Сонковский район 543
Кимрский район 524
Краснохолмский муниципальный округ 525
Сандовский муниципальный округ 482
Бельский район 491
Фировский район 446
Жарковский район 264
Молоковский район 246
Лесной муниципальный округ 243
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области