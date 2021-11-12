Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 декабря 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 363 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 81 452 заразившихся излечились от инфекции, за сутки – 387 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 582 682 человека, за последние сутки – 1642 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 349 194, в том числе за последние сутки их проведено 4870.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 92 396 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2203 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 32 507

Конаковский район 7155

Ржев 5153

Калининский район 4215

Вышневолоцкий городской округ 3636

Торжок 3082

Кимры 2665

Бологовский район 2083

Кашинский городской округ 2084

Бежецкий район 2058

Старицкий район 1931

Осташковский городской округ 1925

Калязинский район 1791

Лихославльский район 1763

Нелидовский городской округ 1609

Максатихинский район 1337

Торопецкий район 1291

Западнодвинский муниципальный округ 1276

Оленинский муниципальный округ 1093

Кувшиновский район 1065

Рамешковский район 1062

Торжокский район 1040

Весьегонский муниципальный округ 989

Зубцовский район 896

Андреапольский муниципальный округ 841

Селижаровский муниципальный округ 818

Ржевский район 796

Спировский район 757

Пеновский муниципальный округ 566

ЗАТО Озёрный 541

Кесовогорский район 573

Сонковский район 543

Кимрский район 524

Краснохолмский муниципальный округ 525

Сандовский муниципальный округ 482

Бельский район 491

Фировский район 446

Жарковский район 264

Молоковский район 246

Лесной муниципальный округ 243

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области