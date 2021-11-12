В Тверской области продолжается онлайн-опрос о составе подарочного набора для новорожденных

В Тверской области может быть дополнен состав подарочного набора для новорожденных. Мнениями о необходимости включения в него востребованных для малыша предметов родители делятся на сайте «Семейный помощник» https://тверскаясемья.рф/, где продолжается онлайн-опрос на эту тему.

Жителям Верхневолжья предлагается отметить позиции в двух списках. В первом указаны предметы, которые уже имеются в наборе. Предлагается подтвердить их необходимость с учетом опыта ухода за малышами. Можно отметить любое количество предметов и даже все сразу.

Во втором списке представлены предметы, которыми можно дополнить состав подарочного набора. Перечень сформирован по итогам обсуждения на совместном совещании Минпромторга и Минсемьи Тверской области с участием представителей многодетных семей региона.

По мнению родителей, в первую очередь набор следует дополнить термосумкой для бутылочек и детского питания – эта позиция в настоящее время набрала наибольшее количество голосов. На втором месте – цифровой термометр. Далее следуют ершик для бутылочек, пеленальный коврик и подкладная клеенка, также отмеченные, как нужные при уходе за младенцем.

В форме для голосования есть и опция «Добавить свой вариант». Родители предлагают дополнить подарочный набор назальным аспиратором, стерилизатором, посудой для первого прикорма, ниблером, расширить ассортимент и размерный ряд одежды и другие варианты.

Напомним, подарочные наборы для новорожденных в Тверской области вручаются с октября 2019 года. В состав входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены – всего 58 предметов. Это одно из направлений «демографического пакета» Верхневолжья.

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории Тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации. Набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного, проживающим в Тверской области. Выдается он в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша.

Всего за два года действия этой меры поддержки (с 1 октября 2019 года) выдано более 20,7 тыс. комплектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области