В Твери пройдет рок-фестиваль «NEW TONE – 2021» для молодых исполнителей

posted by Максим Малахов on сб, 12/11/2021 - 13:14

 

         11 декабря в Твери пройдет XV фестиваль «NEW TONE – 2021», который на протяжении многих лет является стартовой площадкой для молодых рок-исполнителей.

         Участие в фестивале не просто шанс выступить на сцене, но и возможность получить рекомендации от членов жюри – мастеров в области вокала, инструментального исполнения, известных рок-музыкантов и музыкальных журналистов.

         География участников охватывает всю Россию. На сцене клуба «Биг Бен» в Твери выступят группы и исполнители, работающие в разных направлениях стиля «рок» и выступающие на сцене не более 5 лет.

          

          Пресс-служба Правительства Тверской области