Заслуженный художник России Владимир Абрамович, выпускник нелидовской гимназии, подарил учреждению свои картины

В гимназии № 2 города Нелидово Тверской области открылась выставка заслуженного художника России Владимира Абрамовича, выпускника учебного заведения. Свои картины мастер подарил родной гимназии – всего это 16 полотен.

Владимир Абрамович – один из ведущих живописцев Тверского областного отделения Союза художников России. Является представителем реалистической школы, пишет портреты, пейзажи, в том числе природу тверского края, тематические картины, натюрморты.

В 2010 году работа Владимира Абрамовича «На Ржевском направлении» экспонировалась на международной выставке «Победа», посвященной 65-летию Победы. В этом же году по приглашению Российского центра науки и культуры в Польше состоялась персональная выставка произведений Владимира Абрамовича. Экспозиция вызвала большой интерес у специалистов и любителей искусства.

Работы мастера хранятся в Тверской областной картинной галерее, в ржевском краеведческом музее, в музее Тверского быта, в галереях и частных собраниях за рубежом – в Италии, Финляндии, Польше, Болгарии, Черногории, Китае.

Пресс-служба Правительства Тверской области