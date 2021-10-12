Тверская область вышла на первое место в ЦФО по лесовосстановлению

В Верхневолжье с 2018 по 2021 годы в категорию лесного фонда было переведено порядка 52,8 тыс. га земель. Результаты работы по расширению и сохранению лесов региона были подведены на рабочей встрече под руководством Губернатора Игоря Рудени.

За три года Правительством Тверской области в категорию земель лесного фонда переведено 553 земельных участка общей площадью 52 751,7 га. Лидерами по расширению лесных массивов стали Торопецкий, Спировский и Рамешковский районы.

Перевод заросших лесом земель в лесной фонд и постановка их на кадастровый учет активизирована в Тверской области по поручению главы региона в рамках выполнения задачи развития и декриминализации лесного комплекса, поставленной Президентом России Владимиром Путиным.

Перевод земель в лесной фонд позволяет более эффективно бороться с незаконными рубками на таких территориях. Кроме того, это дает возможность использовать лесные ресурсы для деревообрабатывающей промышленности Верхневолжья.

В Тверской области в рамках национального проекта «Экология» реализуется региональный проект «Сохранение лесов». Он направлен на обеспечение в регионе к 2024 году 100%-ного восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений.

По итогам 9 месяцев 2021-го Тверская область вышла на первое место по лесовосстановлению в Центральном федеральном округе. Всего с начала года в регионе оно проведено на территории более 12,7 тыс. га. Также ведется оснащение специализированных организаций лесопожарной и лесохозяйственной техникой: в 2019-2021 годах закуплено 353 единицы техники и оборудования.

Восстановление лесов Верхневолжья проводится и в рамках различных акций. Например, «Сад Памяти», «Сохраним лес», которая впервые была проведена в регионе в 2019-м. За два года её участники высадили на территории Тверской области более 10 млн деревьев.

Пресс-служба Правительства Тверской области