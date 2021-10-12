Жителей и гостей областной столицы приглашают на мастер-класс по каллиграфии

12 декабря в 13.00 в Выставочном зале Оранжереи Тверского императорского дворца состоится торжественное закрытие выставки «Дух всюду сущий», приуроченной к 205-летию памяти Гавриила Романовича Державина и связанной с его знаменитым произведением – одой «Бог», которая по количеству переводов на разные языки мира стоит на втором месте после Библии.

В экспозиции выставки представлены 30 графических работ, которые отражают разные стилевые направления каллиграфии и выполнены на разных языках: русском, английском, французском, татарском, армянском, карельском, удмуртском, эстонском и других.

В рамках закрытия выставки педагоги Центра каллиграфии проведут мастер-класс – желающие смогут попробовать свои силы в искусстве красивого письма. Начало занятия в 11.00.

Для посещения мастер-класса необходима предварительная запись по телефону: (4822) 34-62-43, 34-31-56.

Пресс-служба Правительства Тверской области