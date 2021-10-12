В Сонковском районе Тверской области по Программе поддержки местных инициатив отремонтировали водопроводы в трех деревнях

В Сонковском районе по Программе поддержки местных инициатив отремонтированы водопровод в деревне Гладышево и водопроводная сеть от села Петровское до деревни Ореховец.

«Программа является очень популярной и востребованной среди наших жителей – это развитие инфраструктуры, придомовых территорий, устройство освещения и малых архитектурных форм, благоустройство общественных пространств», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Стоимость проекта в Гладышево составила 778,8 тыс. рублей. Помимо областной субсидии на реализацию проекта направлены средства местного бюджета, жителей, предприятий и организаций.

Проект в Петровском и Ореховце также реализован при участии населения и бизнеса. Его стоимость составила 810,2 тыс. рублей. В 2022 году планируется продолжить модернизацию сетей в Петровском по Программе поддержки местных инициатив.

Как отметили в администрации поселения, благодаря ремонту увеличилось давление воды, уменьшились затраты на электроэнергию, налажена бесперебойная подача воды в дома.

Всего в 2021 году в Верхневолжье в Программу поддержки местных инициатив вошло 334 проекта в 40 муниципальных образованиях.

Наиболее активные участники программы – Вышневолоцкий городской округ, Старицкий и Калининский районы, Андреапольский муниципальный округ, город Тверь.

В этом году наибольшее предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и ремонту дорог (52 и 51 проект соответственно), устройству уличного освещения на своих территориях (42 проекта), а также оборудованию детских площадок (41 проект).

Программа поддержки местных инициатив успешно развивается в Тверской области с 2013 года и главной ее особенностью является то, что проекты для реализации инициируют сами жители территорий. Количество ежегодно реализуемых проектов выросло в 6 раз. За период с 2015 по 2020 годы количество заявок возросло на 93% – со 168 до 325, кроме того на 56% был увеличен объем областной финансовой поддержки на реализацию программы.

Пресс-служба Правительства Тверской области