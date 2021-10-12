НАМ 20 + 5!

Городенская гимназия отметила юбилей.

В первый день зимы в Городенской православной гимназии прошли торжества, посвященные юбилейной дате. Почетными гостями праздника стали губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Попечительского совета гимназии, председатель наблюдательного совета государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

От Тверской епархии в юбилейном праздновании приняли участие Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго, председатель отдела религиозного образования и катехизации священник Виталий Симора, руководитель административного секретариата священник Сергий Будков. В торжествах принял участие глава Конаковского района Олег Лобановский. На правах радушного хозяина всех встречал директор гимназии протоиерей Алексий Злобин.

Обучением и воспитанием гимназистов занимаются квалифицированные педагоги. В памятный день Игорь Руденя вручил им заслуженные награды. За многолетний труд и верность просветительским традициям Знаком губернатора Тверской области «Во благо земли тверской» награжден коллектив Городенской православной гимназии. Награда вручена директору гимназии протоиерею Алексию Злобину.

Благодарности губернатора Тверской области удостоены учителя начальных классов Светлана Коннова и Ольга Шувалова, учителя русского языка и литературы Наталья Лагунова и Ольга Шерстнева, учитель церковнославянского языка Наталья Преображенская.

Не приехал с пустыми руками и Митрополит. За многолетний добросовестный труд в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Архиерейская благословенная грамота вручена Т.Н.Андреевой - методисту гимназии, О.А.Резвой - учителю Закона Божия, А.В.Пономаревой - учителю церковного пения и музыки, концертмейстеру гимназии.

Мы не зря вынесли в заголовок две цифры. На самом деле, дата не одна. Двадцатилетие, которое отмечалось с момента постройки и въезда гимназии в существующее каменное здание, построенное при поддержке Сергея Степашина, это официальный повод. Но сама гимназия как учебное заведение ведет отсчет своего возраста с 1 сентября 1997 года. А если копнуть еще глубже, то ее директор настоятель Городенского храма протоиерей Алексей Злобин начал учить детишек из не самых благополучных семей в церковно-приходской школе уже четверть века назад.

В девяностые годы отец Алексий обратил внимание на то, что в Городне много детей гуляют на улице, в то время как они должны учиться. Он стал узнавать у ребят, почему они не учатся, и оказалось, что многие из подростков вообще еще не ходят в школу! Тогда у отца Алексия родилась идея создать образовательное учреждение для детей. Он обратился к Сергею Степашину, с которым судьба свела его еще в горячем 1993 году во время событий в Белом доме столицы. Сергей Вадимович поддержал идею. Так началась эта замечательная гимназия: сначала церковно-приходская школа, а затем 20 лет назад было построено кирпичное здание. Юбилей как раз и был приурочен к освящению стен гимназии в декабре 2001 года. Оно было возведено за полтора года неподалеку от храма Рождества Богородицы на благотворительные средства фондов, банков, бизнесменов и просто состоятельных людей. Курировал строительство председатель Счетной палаты РФ С.В.Степашин, который возглавляет Попечительский совет гимназии.

Гимназия - современное учебное заведение со спортивным и актовым залами, столовой, компьютерным классом, двадцатью кабинетами, рассчитанная на обучение детей с 1-го по 11-й класс при наполняемости классов до 12 человек. И все это время ее директором является протоиерей Алексей Андреевич Злобин. У него высшее образование, он награжден государственным орденом Почета, шестью орденами Патриарха. В помощь ему еще два священника: духовником и заместителем директора гимназии по воспитательной работе является протоиерей Андрей Константинович Преображенский, а организует и направляет учебный процесс заместитель директора иерей Антон Иванович Сенченко.

Гимназия работает в одну смену: первый класс по пятидневной учебной неделе, остальные - по шестидневке. Продолжительность урока в первом классе составляет 35 минут, в остальных классах - 45 минут. За счет средств учредителей учащиеся гимназии получают учебники, питаются завтраком и обедом. В гимназии оборудован медицинский пункт, и необходимые медицинские обследования гимназистов специалистами проводятся за счет средств учредителей.

Говорят, чтобы поступить в Городенскую православную гимназию, надо выждать очередь. Гимназия престижна, она такая единственная в области и просто хороша: со всеми положительными лицензиями, аккредитацией и строгим соблюдением образовательных стандартов. Приоритетным правом при поступлении в гимназию пользуются дети из мало- обеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, которые проживают в ряде населенных пунктов Конаковского района: в Городне, Кошелеве, Игуменке. Гимназия является социальным и культурным центром для близлежащих сёл и деревень. Всех ребят до гимназии довозит школьный транспорт – это три автобуса.

Конечно, с учетом православного аспекта в гимназии есть своя специфика. Это Закон Божий, церковнославянский язык, церковное пение. В старших классах преподаются нравственные основы семейной жизни, основы православной этики и апологетика, поскольку с возрастом жизнь ставит непростые вопросы веры перед молодежью. Помимо углублённого преподавания дисциплин, связанных с изучением основ православия, в гимназии действуют свыше 20 кружков и секций для учеников с 1 по 11 класс.

«В школе домашние, семейные отношения, дети любят своих учителей, и мы стараемся поддерживать лучшие традиции нашей отечественной школы», - рассказывает заместитель директора гимназии священник Антоний Сенченко.

На счету педагогов и их воспитанников множество побед и призовых мест в конкурсах, соревнованиях, предметных олимпиадах. У выпускников высокий процент поступления в вузы Москвы и Твери на специальности гуманитарной направленности, что соответствует профилю гимназии. В этом году в учреждении обучение проходят 160 ребят, среди которых порядка 70 процентов – дети из многодетных, неполных или неблагополучных семей.

Но вернемся к празднику. В этот день гостям были показаны презентации «История гимназии», «Поздравление выпускников», а также творческие номера с участием учителей и выпускников. И, конечно же, все ждали выступления главы региона. Игорь Руденя в своем выступлении сказал:

- Хотел бы вспомнить слова святителя Филарета Дроздова, который сказал: «Просвещение приносит пользу государству только тогда, когда оно основано на вере». Благодаря стараниям педагогов, которые приходят сюда с любовью, эта любовь передается воспитанникам гимназии и помогает им, когда они идут в самостоятельную жизнь, создают свои семьи. Я уверен, что гимназия еще многие и многие годы будет формировать настоящих граждан нашей страны и быть любимым местом для многих поколений».

С волнением слушали давнего друга гимназии, ее, можно сказать, «крестного отца», председателя попечительского совета Сергея Вадимовича Степашина:

- Это уникальная школа, она одна из лучших в нашей стране, а не только в Тверской области. Здесь, кроме образования, дают еще то, что мы называем «просвещение» и «воспитание». Здесь замечательные преподаватели - неравнодушные, знающие, любящие и детей, и свою профессию».

И, конечно же, никого не оставило равнодушным отеческое напутствие Митрополита Тверского и Кашинского Амвросия:

- То, что происходит в этой гимназии, уникально. Преподаватели учат детей смотреть на жизнь своим взглядом, а он совершается через призму Священного писания, истории церкви и нашего Отечества. Я сердечно благодарю всех за то начало, которое сегодня дало замечательный плод. Я благодарю Игоря Михайловича за то, что у нас в области, как нигде, уделяется большое внимание духовно-нравственному состоянию человека...

- Мы с помощью региональной власти постоянно обновляем материально-техническую базу нашего учреждения, проводим капитальные ремонты, а теперь нами получен новый автобус, – сказал в ответном слове директор гимназии Алексей Злобин.

Делились своими чувствами и ученики:

- Здесь для нас всегда открыты двери, здесь всегда тебя поддержат. Если что-то не получается, поссорился с родителями или друзьями, ты приходишь, и здесь все тебе помогают. И одноклассники, и учителя, все к тебе относятся с открытой душой. Поэтому я очень рада, что когда-то родители приняли решение отдать меня сюда, – сказала ученица 8 класса гимназии Владислава Абраменко.

В честь 25-летия гимназии глава региона сделал ученикам подарок и передал учреждению новый автобус. Он рассчитан на перевозку 24 человек и оснащен всеми необходимыми средствами безопасности.

От администрации и Собрания депутатов Конаковского района глава Конаковского района Олег Лобановский подарил гимназистам символический герб Конаковского района, а в библиотеку гимназии передал труд нашего краеведа Константина Счетчикова «Корчевская старина».

Использована информация пресс-служб правительства Тверской области и Тверской епархии.