12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

В основе этого государственного праздника – уважение к Основному закону нашей страны, определяющему уверенное, поступательное развитие нашего государства, его независимость и территориальную целостность.

Ценности, закрепленные в Конституции Российской Федерации, на протяжении многих веков объединяют наш народ в работе на благо Отечества и защите Родины. Это патриотизм и единство, защита исторической правды, бережное отношение к родной культуре и языку, сохранение традиций крепкой семьи, воспитание в детях уважения к труду и старшему поколению.

Сегодня созидательный потенциал Основного закона позволяет нам реализовывать масштабные национальные проекты, направленные на комплексное развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни населения.

Желаю всем жителям Тверской области здоровья, счастья и новых успехов!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые земляки!

12 декабря наша страна отмечает День Конституции Российской Федерации. Основной Закон, принятый в 1993 году всенародным голосованием, создал основу современной российской государственности, построенную на принципах демократии, заложил новую систему отношений между федеральным центром и регионами страны, их высокую степень самостоятельности в сфере законотворчества.

В этой связи перед Законодательным собранием Тверской области стоит государственная задача создания новых актуальных, эффективно работающих законов, которые обеспечат дальнейшее развитие экономики нашего региона, повышение уровня жизни и обеспечения социальной защищенности граждан. На основе поправок в Конституцию страны, принятых по инициативе Президента В.В.Путина в 2020 году, продолжается процесс совершенствования регионального законодательства.

Успех в достижении целей развития зависит от каждого из нас, от нашей активной гражданской позиции и личной ответственности в соблюдении конституционных прав и свобод. В этот торжественный день я желаю всем жителям Тверской области крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! С Днем Конституции России!

Председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев.

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Уважаемые жители Конаковского района!

Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря вся страна отмечает День Конституции - праздник государственной важности. Наш общий праздник!

Конституция – главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности Российской Федерации, основной закон, являющийся фундаментом демократического законотворчества. Это документ, свидетельствующий о зрелости нашего государства, его политической системы и гражданского общества.

Основные положения Конституции, пройдя через призму других законов, федеральных и местных, всегда нацелены на защиту каждого из нас. Всем нам хочется видеть Россию еще более сильной и успешной. И мы должны делать все для процветания и развития района, области и всей нашей огромной и великой страны.

От души поздравляем вас с этим важным для всех россиян праздником. Пусть он принесет в каждый дом надежду, радость, веру в светлое и доброе будущее. Желаем крепкого здоровья, мира, благополучия и праздничного настроения!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.Слепышев,

глава Конаковского района О.В.Лобановский,

председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.